21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पीएम मोदी को आतंकी कह बुरे फंसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, आग बबूला हुई BJP

Mallikarjun Kharge Statement: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 से पहले चेन्नई में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पीएम नरेंद्र मोदी पर दिए विवादास्पद बयान पर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए माफी की मांग की, जबकि कांग्रेस ने आरोपों को खारिज किया और इसे राजनीतिक बयानबाजी बताया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Apr 21, 2026

Congress President Mallikarjun Kharge

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे(Photo- IANS)

Mallikarjun Kharge on PM Modi: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 23 अप्रैल को होना है। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस चुनाव में DMK अपने सहयोगी कांग्रेस के साथ मिलकर AIADMK और भाजपा गठबंधन से मुकाबला कर रही है। इसी क्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद सियासी बवाल शुरू हो गया है।

तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, 'ये AIADMK के लोग, जो खुद अन्नादुरई की फोटो लगाते हैं, वे मोदी के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? वह एक आतंकवादी हैं। उनकी पार्टी समानता और न्याय में विश्वास नहीं करेगी। ये लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं; इसका मतलब है कि वे लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं।'

हालांकि PM मोदी पर अपनी टिप्पणी पर सफाई देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, 'वह (PM मोदी) लोगों और राजनीतिक पार्टियों को डरा रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि वह आतंकवादी हैं…मेरा मतलब है, मैं साफ करना चाहता हूं, कि मोदी हमेशा धमकी देते हैं। ED, IT और CBI जैसी संस्थाएं उनके हाथ में हैं। वह डिलिमिटेशन भी अपने हाथ में लेना चाहते हैं।'

भाजपा बोली, देश से माफी मांगे

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस-डीएमके गठबंधन पर जमकर हमला बोला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणी के बाद देश से औपचारिक माफी मांगने की मांग की।

चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस गोयल ने कहा कि विपक्ष ने लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता के खिलाफ भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करके 'एक नई नीचता' दिखाई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि तमिलनाडु की जनता चुनावों में 'मुंहतोड़ जवाब' देगी।

गोयल ने कहा , 'मुझे शर्म आती है कि कांग्रेस पार्टी और स्टालिन की डीएमके पार्टी इतनी नीच हरकत पर उतर आई हैं। वे इस हद तक गिर गए हैं कि भारत की जनता द्वारा लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहा जा रहा है। मैं खरगे के बयान की कड़ी निंदा करता हूं। मैं राहुल गांधी और एमके स्टालिन से भारत की जनता के इस घोर अपमान के लिए माफी मांगने की मांग करता हूं।' गोयल ने इन टिप्पणियों की निंदा करते हुए कहा कि ये न केवल प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमला है, बल्कि भारतीय मतदाताओं और तमिलनाडु राज्य की गरिमा का अपमान भी है।'

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा, '… कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राहुल गांधी को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहा है… यह देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर सीधा हमला है। यह भारत के प्रधानमंत्री पद पर हमला है… देश की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी…'

भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर कहा, 'राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इशारे पर मल्लिकार्जुन खरगे ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ किया है, वह संविधान के अपमान को दिखाता है… नरेंद्र मोदी एक चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। वे एक संवैधानिक पद पर आसीन हैं और ये लोग उन्हें आतंकी बोल रहे हैं… यह उनकी मानसिकता को दर्शाता है। जनता इसका जवाब देगी…'

क्या बोले कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ?

मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, 'वे (भाजपा) एक नॉन-इश्यू को इश्यू बनाने की कोशिश करेंगे… प्रधानमंत्री मोदी ED, CBI का इस्तेमाल करके लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खरगे ने यही कहा। आप भी ये सभी कैमरा ट्रिक्स जानते हैं। वे केवल उस खास क्लिप का इस्तेमाल कर रहे हैं…'

ये भी पढ़ें

US-Iran वार्ता पर संकटः ईरानी सांसद मोहम्मद रज़ा मोहसेनी सानी बोले, ‘मौजूदा हालात में अमेरिका के साथ बातचीत नहीं’
विदेश
Second Round of US-Iran Talks

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Apr 2026 06:27 pm

Published on:

21 Apr 2026 06:18 pm

Hindi News / National News / पीएम मोदी को आतंकी कह बुरे फंसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, आग बबूला हुई BJP

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

नहीं होगा कोई इलेक्शन- जब पश्चिम बंगाल सरकार से भिड़ गया था चुनाव आयोग, ममता बनर्जी ने दिया था साथ

History of west bengal election, ECI-West Bengal fight, TN Seshan rembers west bengal election in his biography
राष्ट्रीय

अमेरिका में भारतीय थल सेना प्रमुख का जलवा, जानिए इस अहम रक्षा दौरे की 'इनसाइड स्टोरी'

US-India Defense Power
विदेश

दिल्ली में ‘आग’ बरसेगी! 42 डिग्री तक जाएगा पारा, IMD ने इन 5 राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

heatwave alert
राष्ट्रीय

Kerala Blast: केरल के त्रिशूर में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाके से 6 मजदूरों की मौत और 40 से अधिक लोग घायल

Kerala Blast
राष्ट्रीय

‘बंगाल में बंद कर देंगे 4 शादियां’, प्रचार के अंतिम दिन गृहमंत्री अमित शाह का वादा

Amit Shah In Bengal Election 2026
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.