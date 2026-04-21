पीएम मोदी को आतंकी कह बुरे फंसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, आग बबूला हुई BJP

गोयल ने कहा , 'मुझे शर्म आती है कि कांग्रेस पार्टी और स्टालिन की डीएमके पार्टी इतनी नीच हरकत पर उतर आई हैं। वे इस हद तक गिर गए हैं कि भारत की जनता द्वारा लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहा जा रहा है। मैं खरगे के बयान की कड़ी निंदा करता हूं। मैं राहुल गांधी और एमके स्टालिन से भारत की जनता के इस घोर अपमान के लिए माफी मांगने की मांग करता हूं।' गोयल ने इन टिप्पणियों की निंदा करते हुए कहा कि ये न केवल प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमला है, बल्कि भारतीय मतदाताओं और तमिलनाडु राज्य की गरिमा का अपमान भी है।'