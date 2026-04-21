Kerala Blast: केरल के त्रिशूर में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाके से 6 मजदूरों की मौत और 40 से अधिक लोग घायल

Kerala Blast News: केरल के त्रिशूर जिले के मुंडाथिकोडे इलाके में सोमवार को एक पटाखा निर्माण इकाई में हुए भीषण विस्फोट में कम से कम 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब प्रसिद्ध त्रिशूर पूरम उत्सव के लिए पटाखों की तैयारी चल रही थी। प्रशासन, पुलिस और राहत एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं और बचाव कार्य जारी है।