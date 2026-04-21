21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Kerala Blast: केरल के त्रिशूर में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाके से 6 मजदूरों की मौत और 40 से अधिक लोग घायल

केरल के त्रिशूर के मुंडाथिकोडे में पटाखा निर्माण इकाई में भीषण विस्फोट, 6 मजदूरों की मौत और कई घायल। जानें कैसे हुआ यह हादसा?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Apr 21, 2026

Kerala Blast

Kerala Blast (Image: IANS)

Kerala Blast News: केरल के त्रिशूर जिले के मुंडाथिकोडे इलाके में सोमवार को एक पटाखा निर्माण इकाई में हुए भीषण विस्फोट में कम से कम 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब प्रसिद्ध त्रिशूर पूरम उत्सव के लिए पटाखों की तैयारी चल रही थी। प्रशासन, पुलिस और राहत एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं और बचाव कार्य जारी है।

कैसे हुआ हादसा?

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह विस्फोट शाम करीब 4 बजे उस समय हुआ जब यूनिट में पटाखों के सैंपल तैयार किए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि परिसर में बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री रखी गई थी, जिसमें आग लगने के बाद जोरदार धमाका हुआ।

धमाका इतना शक्तिशाली था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आसपास के इलाकों में लोगों में दहशत फैल गई और कई लोगों ने इसे पहले भूकंप समझ लिया। विस्फोट के बाद आसमान में घना धुआं छा गया और आग की लपटें दूर तक दिखाई दीं।

6 मजदूरों की मौत, कई घायल

अधिकारियों ने अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है। वहीं, 40 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर है। घायलों को त्रिशूर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल समेत आसपास के अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना के समय यूनिट में करीब 40 मजदूर काम कर रहे थे। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि कुछ लोग मौके से भागने में सफल रहे, जिससे मृतकों की संख्या और अधिक होने की आशंका फिलहाल कम हुई है लेकिन घायलों की स्थिति को देखते हुए संख्या बढ़ भी सकती है।

बचाव कार्य में आई मुश्किलें

विस्फोट के बाद पुलिस, दमकल और रेस्क्यू टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और राहत-बचाव अभियान शुरू किया गया। हालांकि, साइट पर मौजूद बिना फटे विस्फोटक (अनएक्सप्लोडेड मटेरियल) के कारण बचाव कार्य में काफी दिक्कतें आ रही हैं।

पूरा इलाका घेर लिया गया है और आम लोगों को वहां जाने से रोक दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षा के मद्देनजर क्षेत्र से दूर रहें।

पूरम उत्सव की तैयारियों के बीच हादसा

यह हादसा त्रिशूर पूरम उत्सव की तैयारियों के बीच हुआ है, जो केरल के सबसे बड़े और प्रसिद्ध मंदिर उत्सवों में से एक है। विस्फोट उस यूनिट में हुआ जहां थिरुवंबाडी पक्ष के लिए पटाखों की तैयारी की जा रही थी।

जांच जारी, कारण अभी स्पष्ट नहीं

फिलहाल विस्फोट के सटीक कारणों का पता नहीं चल पाया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में यह देखा जाएगा कि कहीं सुरक्षा मानकों में लापरवाही तो नहीं हुई है।

ये भी पढ़ें

‘बंगाल में बंद कर देंगे 4 शादियां’, प्रचार के अंतिम दिन गृहमंत्री अमित शाह का वादा
राष्ट्रीय
Amit Shah In Bengal Election 2026

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Apr 2026 06:37 pm

Published on:

21 Apr 2026 06:01 pm

Hindi News / National News / Kerala Blast: केरल के त्रिशूर में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाके से 6 मजदूरों की मौत और 40 से अधिक लोग घायल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

नहीं होगा कोई इलेक्शन- जब पश्चिम बंगाल सरकार से भिड़ गया था चुनाव आयोग, ममता बनर्जी ने दिया था साथ

History of west bengal election, ECI-West Bengal fight, TN Seshan rembers west bengal election in his biography
राष्ट्रीय

अमेरिका में भारतीय थल सेना प्रमुख का जलवा, जानिए इस अहम रक्षा दौरे की 'इनसाइड स्टोरी'

US-India Defense Power
विदेश

पीएम मोदी को आतंकी कह बुरे फंसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, आग बबूला हुई BJP

Congress President Mallikarjun Kharge
राष्ट्रीय

दिल्ली में ‘आग’ बरसेगी! 42 डिग्री तक जाएगा पारा, IMD ने इन 5 राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

heatwave alert
राष्ट्रीय

‘बंगाल में बंद कर देंगे 4 शादियां’, प्रचार के अंतिम दिन गृहमंत्री अमित शाह का वादा

Amit Shah In Bengal Election 2026
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.