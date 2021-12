सीडीएस बिपिन रावत के विमान क्रैश का वीडियो बनाने वाले शख्स का मोबाइल जब्त कर लिया गया है। फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, जिससे हादसे का बारे में कुछ जानकारी मिल सके।

mobile of man who made video of cds bipin rawat chopper sent for tests