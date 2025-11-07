‘वोट चोरी करके PM बने मोदी’, राहुल बोले हम ये Gen Z को दिखाएंगे

राहुल गांधी का भाजपा पर वोट चोरी का आरोप (ANI)
विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने भाजपा (BJP) पर 'चुनाव चोरी' (Vote Chori) के गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि नरेंद्र मोदी (PM Modi) प्रधानमंत्री इसी 'चोरी हुए वोटों' की बदौलत बने। हरियाणा विधानसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर वोट चोरी के इन आरोपों को उन्होंने 'हाइड्रोजन बम' करार दिया। बुधवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने स्लाइड शो के जरिए सबूत पेश किए, जिसमें हरियाणा की मतदाता सूची में ब्राजीलियन मॉडल की एक फोटो के 22 बार इस्तेमाल किया गया।
राहुल गांधी ने मुद्दे पर जोर देते हुए कहा, 'हम भारत के जेन जेड और युवाओं को स्पष्ट रूप से दिखाएंगे कि नरेंद्र मोदी 'चुनाव चोरी' के जरिए पीएम बने और भाजपा 'चुनाव चोरी' में लिप्त है।' साथ ही बताया हरियाणा में कुल 2 करोड़ मतदाताओं में से 25 लाख वोट चोरी हुए, जो 12.5% है—यानी हर आठवें मतदाता का वोट फर्जी।
राहुल गांधी ने राय विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची का उदाहरण दिया, जहां एक ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर 10 अलग-अलग बूथों पर नाम बदलकर 22 बार इस्तेमाल की गई जैसे - सीमा, स्वीटी, सरस्वती, रश्मि, विल्मा। राहुल ने सवाल उठाते हुए कहा, "यह महिला कौन है? वह ब्राजील से है, फिर हरियाणा में 22 बार कैसे वोट डाल सकती है?" उन्होंने इसे 'वोट चोरी' का सबूत बताया, जिसमें डुप्लिकेट वोटर (5.21 लाख), अमान्य पते (93,174) और बल्क वोटर (19.26 लाख) शामिल हैं।
चुनाव आयोग (EC) की चुप्पी पर निशाना साधते हुए गांधी ने कहा, "ईसी ने फर्जी वोट और फोटो के आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे भाजपा के साथ मिलकर संविधान पर हमला कर रहे हैं। संविधान कहता है 'एक व्यक्ति, एक वोट', लेकिन हरियाणा में 'एक व्यक्ति, कई वोट' हो गया।" उन्होंने चेतावनी दी कि बिहार चुनावों में भी यही 'इंडस्ट्रियलाइज्ड सिस्टम' इस्तेमाल होगा, जहां वोटर लिस्ट आखिरी मिनट में आती है।
विवाद की केंद्रबिंदु बनी ब्राजीलियन लारिसा नेरी की यह फोटो आठ साल पहले 20 साल की उम्र में एक फोटोग्राफर दोस्त के लिए पोज की गई थी। इस मामले पर अब मीम्स बन रहे हैं।" फोटोग्राफर माथियस फेरारो की यह इमेज स्टॉक फोटो प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध थी, जो अब हरियाणा की वोटर लिस्ट में 'सीमा' बन गई।
भाजपा ने आरोपों को 'झूठ' और 'फर्जी नैरेटिव' करार दिया। प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने गांधी को 'लोकतंत्र के लिए खतरा' बताया "राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, जानबूझकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करते हैं।" केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "राहुल विदेश घूमकर ऐसी बकवास लाते हैं। हाइड्रोजन बम फटा नहीं, सिर्फ धुंआ निकला।"
गांधी ने जेन जेड (Gen Z) को संबोधित करते हुए कहा, "यह लोकतंत्र आपका है, न कि मोदी या EC का।
