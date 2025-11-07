‘वोट चोरी करके PM बने मोदी’, राहुल बोले हम ये Gen Z को दिखाएंगे

विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने भाजपा (BJP) पर 'चुनाव चोरी' (Vote Chori) के गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि नरेंद्र मोदी (PM Modi) प्रधानमंत्री इसी 'चोरी हुए वोटों' की बदौलत बने। हरियाणा विधानसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर वोट चोरी के इन आरोपों को उन्होंने 'हाइड्रोजन बम' करार दिया। बुधवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने स्लाइड शो के जरिए सबूत पेश किए, जिसमें हरियाणा की मतदाता सूची में ब्राजीलियन मॉडल की एक फोटो के 22 बार इस्तेमाल किया गया।