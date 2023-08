भारत ने चीन को दिया झटका, लैपटॉप-कम्प्यूटर के इंपोर्ट पर लगाई रोक, जानिए इसकी वजह और असर

Submitted by:

Import restrictions on laptops and Computers: मोदी सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर बैन लगा दिया है। इस फैसले के बाद आयात पर रोक तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

Import restrictions on laptops and Computers: केंद्र सरकार ने गुरुवार (3 अगस्त ) को एक बड़ा फैसला लेते हुए लैपटॉप,टैबलेट और कंप्यूटर के आयात पर बैन (Laptops, Tablets and Computers Import Ban) लगा दिया है। ये बैन HSN 8741 कैटेगरी के तहत देश में आने वाले प्रोडक्ट्स पर लगाया गया है। बैन किए गए सामानों की लिस्ट में अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर वाले कंप्यूटर और सर्वर को भी शामिल किया गया है। इस संबंध में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि इन प्रतिबंधित सामानों के आयात के लिए वैध लाइसेंस के तहत अनुमति दी जाएगी।