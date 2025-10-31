Gen-Z बेटी के फ्रेंड्स के घर आने पर मम्मी ने लगाई रोक, दोस्तों के साथ कर दिया खून

बेटी ने पुलिस को बताया कि 25 अक्टूबर की रात उसके दोस्त घर आए थे। जब मां ने पुलिस बुलाने की धमकी दी, तो दोस्तों ने तौलिये से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को दूसरे कमरे में खींचकर साड़ी से पंखे पर लटका दिया गया, ताकि इसे आत्महत्या का रूप दिया जा सके। बेटी के मुताबिक, दोस्तों ने चाकू दिखाकर उसे धमकाया और डराकर अपने साथ ले गए। वह 3-4 दिन तक छिपी रही और मां की मौत की खबर सुनकर घर लौटी।