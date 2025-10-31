Gen-Z बेटी के फ्रेंड्स के घर आने पर मम्मी ने लगाई रोक, दोस्तों के साथ कर दिया खून

बेटी के दोस्तों ने मां का किया खून (File Photo)
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। उत्तरहल्ली इलाके में रहने वाली 34 वर्षीय महिला की हत्या के मामले में उनकी नाबालिग बेटी और उसके चार दोस्तों पर गंभीर आरोप लगे हैं। मृतका की बहन अनीता ने सुब्रह्मण्यपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
महिला लोन रिकवरी कंपनी में हेल्पर के तौर पर काम करती थीं। घटना 25 अक्टूबर की रात 10:30 बजे से 27 अक्टूबर की दोपहर 12 बजे के बीच हुई बताई जा रही है। 27 अक्टूबर को उनका शव घर में फांसी पर लटका मिला था, जिसे शुरू में आत्महत्या मानकर अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज किया गया था।
हालांकि, 29 अक्टूबर को अनीता ने पुलिस को सूचित किया कि मृतका की बेटी मौत के दिन से गायब है। इसके बाद बेटी के लापता होने का अलग से केस दर्ज हुआ। 30 अक्टूबर को दोपहर करीब 1:30 बजे बेटी घर लौटी और अपना बयान दिया।
बेटी ने पुलिस को बताया कि 25 अक्टूबर की रात उसके दोस्त घर आए थे। जब मां ने पुलिस बुलाने की धमकी दी, तो दोस्तों ने तौलिये से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को दूसरे कमरे में खींचकर साड़ी से पंखे पर लटका दिया गया, ताकि इसे आत्महत्या का रूप दिया जा सके। बेटी के मुताबिक, दोस्तों ने चाकू दिखाकर उसे धमकाया और डराकर अपने साथ ले गए। वह 3-4 दिन तक छिपी रही और मां की मौत की खबर सुनकर घर लौटी।
मृतका की बहन अनीता को शक है कि बेटी ने भी दोस्तों के साथ मिलकर मां की हत्या की साजिश रची और इसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की। सभी आरोपी नाबालिग हैं, जिनकी उम्र 16-17 साल के बीच है और वे स्कूल ड्रॉपआउट हैं।
पुलिस ने मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) और 3(5) के तहत हत्या का दर्ज किया है। सभी आरोपियों की तलाश जारी है और जांच में जुटी पुलिस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल कर रही है।
