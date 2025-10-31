Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Gen-Z बेटी के फ्रेंड्स के घर आने पर मम्मी ने लगाई रोक, दोस्तों के साथ कर दिया खून

बेंगलुरु के उत्तरहल्ली इलाके में 34 वर्षीय महिला की हत्या के मामले में उसकी नाबालिग बेटी और चार दोस्तों पर आरोप लगे हैं। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Devika Chatraj

Oct 31, 2025

बेटी के दोस्तों ने मां का किया खून (File Photo)

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। उत्तरहल्ली इलाके में रहने वाली 34 वर्षीय महिला की हत्या के मामले में उनकी नाबालिग बेटी और उसके चार दोस्तों पर गंभीर आरोप लगे हैं। मृतका की बहन अनीता ने सुब्रह्मण्यपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अस्वाभाविक मौत के रूप में माला दर्ज

महिला लोन रिकवरी कंपनी में हेल्पर के तौर पर काम करती थीं। घटना 25 अक्टूबर की रात 10:30 बजे से 27 अक्टूबर की दोपहर 12 बजे के बीच हुई बताई जा रही है। 27 अक्टूबर को उनका शव घर में फांसी पर लटका मिला था, जिसे शुरू में आत्महत्या मानकर अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज किया गया था।

मौत के दिन से बेटी गायब

हालांकि, 29 अक्टूबर को अनीता ने पुलिस को सूचित किया कि मृतका की बेटी मौत के दिन से गायब है। इसके बाद बेटी के लापता होने का अलग से केस दर्ज हुआ। 30 अक्टूबर को दोपहर करीब 1:30 बजे बेटी घर लौटी और अपना बयान दिया।

बेटी ने पुलिस को बताया सच

बेटी ने पुलिस को बताया कि 25 अक्टूबर की रात उसके दोस्त घर आए थे। जब मां ने पुलिस बुलाने की धमकी दी, तो दोस्तों ने तौलिये से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को दूसरे कमरे में खींचकर साड़ी से पंखे पर लटका दिया गया, ताकि इसे आत्महत्या का रूप दिया जा सके। बेटी के मुताबिक, दोस्तों ने चाकू दिखाकर उसे धमकाया और डराकर अपने साथ ले गए। वह 3-4 दिन तक छिपी रही और मां की मौत की खबर सुनकर घर लौटी।

मृतका की बहन पर भी शक

मृतका की बहन अनीता को शक है कि बेटी ने भी दोस्तों के साथ मिलकर मां की हत्या की साजिश रची और इसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की। सभी आरोपी नाबालिग हैं, जिनकी उम्र 16-17 साल के बीच है और वे स्कूल ड्रॉपआउट हैं।

आरोपियों की तलाश जारी

पुलिस ने मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) और 3(5) के तहत हत्या का दर्ज किया है। सभी आरोपियों की तलाश जारी है और जांच में जुटी पुलिस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Published on:

31 Oct 2025 01:08 pm

Hindi News / National News / Gen-Z बेटी के फ्रेंड्स के घर आने पर मम्मी ने लगाई रोक, दोस्तों के साथ कर दिया खून

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘आपके पास एक विकल्प है, अगर अब भी पुराने…’, NDA का घोषणा पत्र जारी होते ही क्या बोले प्रशांत किशोर?

Prashant Kishor
राष्ट्रीय

‘हमारे प्रत्याशियों पर हमले हो रहे हैं, हम लोग अब…’, चुनाव से पहले मांझी का बड़ा बयान, CM पद को लेकर भी बोले

Jitan Ram Manjhi
राष्ट्रीय

‘अनंत सिंह को फांसी दो’, 18 घंटे बाद दुलारचंद यादव का परिवार पोस्टमार्टम के लिए हुआ राजी

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: NDA का घोषणा पत्र जारी, महिलाओं को लखपति दीदी और 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का किया वादा

पटना

बिहार चुनाव: RJD विधायक रीतलाल यादव के घर रेड, बीजेपी के कद्दावर नेता से है टक्कर

रीतलाल यादव के घर रेड
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.