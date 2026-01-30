मौसम के फिर बदले तेवर: अगले 4 दिन जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

देश में मौसम के तेवर फिर बदल गए हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 4 दिन के दौरान कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अगले 4 दिन भारी बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार 31 जनवरी से 2 फरवरी तक हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और उत्तरप्रदेश में कई जगह 1, 2 और 3 फरवरी को जमकर बादल बरसने का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में 31 जनवरी और 1 फरवरी को मौसम विभाग ने अच्छी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ जिलों में ओले गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में भी 31 जनवरी से 2 फरवरी तक बादल बरसने का अलर्ट है। इसके अलावा पुडुचेरी, रायलसीमा, माहे, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार में भी मौसम विभाग ने अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।