30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मौसम के फिर बदले तेवर: अगले 4 दिन जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Heavy Rain Alert: देश में अब मौसम के तेवर फिर बदल गए हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि देश के कई राज्यों में अगले 4 दिन भारी बारिश होगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 30, 2026

IMD issues Heavy Rain Alert

IMD issues Heavy Rain Alert

मानसून (Monsoon) के शानदार सीज़न में देशभर में भारी बारिश हुई और कई राज्यों में तो बारिश ने पुराने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मानसून के बाद अब कई राज्यों में गलन वाली ठंड से लोगों की कंपकंपी छूट रही है, तो कई राज्यों में अभी भी बारिश लोगों को तरबतर कर रही है। 2025 में देशभर में जोरदार बारिश हुई और अब 2026 भी बारिश के लिए एक अच्छा साल रहने वाला है। अब देश में मौसम के तेवर बदल गए हैं। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।

केरल में कैसे रहेंगे मौसम के तेवर?

मानसून के दस्तक देने के साथ ही केरल में बारिश की जो शुरुआत हुई थी, उस पर अभी भी ब्रेक नहीं लगा है। अभी भी राज्य में अच्छी बारिश देखने को मिल रही है। अब केरल में मौसम के तेवर फिर बदल गए हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 4 दिन केरल में भारी बारिश होगी। इस दौरान कई जिलों में तेज़ हवा और बिजली गरजने का भी अलर्ट है।

उत्तराखंड में कैसा रहेगा मौसम?

मानसून के दौरान उत्तराखंड में अच्छी बारिश देखने को मिली और मानसून के बाद भी राज्य में रुक-रूककर बादल बरस रहे हैं। अब उत्तराखंड में मौसम के तेवर फिर बदल गए हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 4 दिन उत्तराखंड में जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान कई जगह बर्फबारी होने की भी संभावना है।

इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

देश में मौसम के तेवर फिर बदल गए हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 4 दिन के दौरान कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अगले 4 दिन भारी बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार 31 जनवरी से 2 फरवरी तक हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और उत्तरप्रदेश में कई जगह 1, 2 और 3 फरवरी को जमकर बादल बरसने का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में 31 जनवरी और 1 फरवरी को मौसम विभाग ने अच्छी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ जिलों में ओले गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में भी 31 जनवरी से 2 फरवरी तक बादल बरसने का अलर्ट है। इसके अलावा पुडुचेरी, रायलसीमा, माहे, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार में भी मौसम विभाग ने अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather report

Published on:

30 Jan 2026 04:16 pm

Hindi News / National News / मौसम के फिर बदले तेवर: अगले 4 दिन जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.