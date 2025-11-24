मौसम ने फिर ली करवट: अगले 48 घंटे मूसलाधार बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे बादल

मानसून (Monsoon) का इस बार का सीज़न शानदार रहा और इस दौरान देशभर में बेहतरीन बारिश हुई। मानसून के दौरान कई राज्यों में तो जमकर बादल बरसे और लोगों को तरबतर कर दिया। मानसून के जाने के बाद भी देशभर में कई राज्यों में कुछ समय के लिए बारिश का सिलसिला बना रहा, जो अब थम चुका है। हालांकि कुछ राज्यों में अभी भी इसका असर जैसे बना हुआ है क्योंकि बारिश का दौर भी जारी है। इसी बीच बंगाल की खाड़ी (Bay Of Bengal) में साइक्लोनिक सर्कुलेशन (Cyclonic Circulation) से चक्रवाती तूफान सेन्यार (Cyclone Senyar) एक्टिव होने वाला है जिससे मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 48 घंटे कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।