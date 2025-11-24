मौसम ने फिर ली करवट: अगले 48 घंटे मूसलाधार बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे बादल

IMD issues Heavy Rain Alert
मानसून (Monsoon) का इस बार का सीज़न शानदार रहा और इस दौरान देशभर में बेहतरीन बारिश हुई। मानसून के दौरान कई राज्यों में तो जमकर बादल बरसे और लोगों को तरबतर कर दिया। मानसून के जाने के बाद भी देशभर में कई राज्यों में कुछ समय के लिए बारिश का सिलसिला बना रहा, जो अब थम चुका है। हालांकि कुछ राज्यों में अभी भी इसका असर जैसे बना हुआ है क्योंकि बारिश का दौर भी जारी है। इसी बीच बंगाल की खाड़ी (Bay Of Bengal) में साइक्लोनिक सर्कुलेशन (Cyclonic Circulation) से चक्रवाती तूफान सेन्यार (Cyclone Senyar) एक्टिव होने वाला है जिससे मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 48 घंटे कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन से चक्रवाती तूफान सेन्यार के एक्टिव होने से देश के कई राज्यों में मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 48 घंटे केरल, तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश होगी। इस दौरान बिजली गरजने और 30-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं और धूल भरी आंधी चलने का भी अलर्ट है।
चक्रवाती तूफान सेन्यार के एक्टिव होने से देश के कुछ अन्य हिस्सों में भी मौसम ने करवट ले ली है। ऐसे में अंडमान-निकोबार, यनम, रायलसीमा, लक्षद्वीप और माहे में अगले 48 घंटे में जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान बिजली गरजने और 30-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने की भी संभावना है।
राजस्थान, दिल्ली में मानसून के सीज़न में भारी बारिश हुई। मानसून के जाने के बाद भी कुछ दिन तक जमकर बादल बरसे, लेकिन अब ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 48 घंटे में राजस्थान और दिल्ली में कई जगह तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट हो सकती है, जिससे ठंड बढ़ेगी। हालांकि दिन के समय धूप रहेगी।
