मौसम ने फिर ली करवट: अगले 48 घंटे जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में होगी भारी बारिश

देश में मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 48 घंटे तमिलनाडु और कर्नाटक में कई जगह भारी बारिश होगी। इस दौरान धूलभरी आंधी चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में कई जिलों में अगले 48 घंटे बादल बरसेंगे। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना में भी कई जगह अच्छी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिहार में 28 जनवरी के लिए मौसम विभाग ने बादल बरसने काअलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार, पुडुचेरी, रायलसीमा, माहे, कराईकल, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 48 घंटे तेज़ बारिश का अलर्ट जारी किया है।