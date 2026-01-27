27 जनवरी 2026,

राज्य

राष्ट्रीय

मौसम ने फिर ली करवट: अगले 48 घंटे जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में होगी भारी बारिश

Heavy Rain Alert: मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि देश के कई राज्यों में अगले 48 घंटे भारी बारिश होगी।

भारत

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 27, 2026

Heavy rain alert

Heavy rain alert by IMD

मानसून (Monsoon) के सीज़न में देशभर में शानदार बारिश देखने को मिली और पूरा सीज़न काफी अच्छा रहा। अच्छी बारिश से मौसम भी अच्छा रहा और गर्मी से भी राहत मिली। मानसून के दौरान कई राज्यों में तो रिकॉर्डतोड़ बारिश देखने को मिली। हालांकि अब कई राज्यों में गलन वाली सर्दी से लोगों की कंपकंपी छूट रही है, तो कई राज्यों में अभी भी जोरदार बारिश हो रही है। 2025 के बाद अब 2026 में भी अच्छी बारिश का सिलसिला बना हुआ है। इसी बीच अब मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 48 घंटे देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।

केरल में कैसा रहेगा मौसम?

मानसून की दस्तक देने के साथ ही केरल में बारिश का जो दौर शुरू हुआ था, उस पर अभी भी ब्रेक नहीं लगा है। अब केरल में मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल में अगले 48 घंटे भारी बारिश होगी। इस दौरान कई जिलों में 40-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा चलने का भी अलर्ट है।

हिमाचल प्रदेश में मौसम का कैसा रहेगा मिज़ाज?

मानसून में अच्छी बारिश के बाद अभी भी हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब हिमाचल प्रदेश में अब मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 48 घंटे हिमाचल प्रदेश में जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान बर्फबारी का भी अलर्ट है।

इन राज्यों में होगी भारी बारिश

देश में मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 48 घंटे तमिलनाडु और कर्नाटक में कई जगह भारी बारिश होगी। इस दौरान धूलभरी आंधी चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में कई जिलों में अगले 48 घंटे बादल बरसेंगे। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना में भी कई जगह अच्छी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिहार में 28 जनवरी के लिए मौसम विभाग ने बादल बरसने काअलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार, पुडुचेरी, रायलसीमा, माहे, कराईकल, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 48 घंटे तेज़ बारिश का अलर्ट जारी किया है।

Published on:

27 Jan 2026 04:08 pm

मौसम ने फिर ली करवट: अगले 48 घंटे जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में होगी भारी बारिश

Patrika Site Logo

