मौसम लेगा नई करवट: 18, 19, 20 और 21 दिसंबर को भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

IMD Issues Heavy Rain Alert
मानसून (Monsoon) का सीज़न इस बार शानदार रहा और देशभर में जोरदार बारिश हुई। पूरे देश में मानसून के दौरान जमकर बादल बरसे। कई राज्यों में तो रिकॉर्डतोड़ बारिश होने से लोग जमकर भीगे और नदी, तालाब और बांध पूरी तरह से भर गए। मानसून के सीज़न में लोगों को गर्मी से भी आराम मिला, क्योंकि तापमान कम रहने से मौसम सुहावना रहा। मानसून के बाद भी देश के कई राज्यों में अभी भी बारिश हो रही है। अब देश में मौसम नई करवट लेगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में 18, 19, 20 और 21 दिसंबर को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
◙ मौसम अब नई करवट लेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 18, 19, 20 और 21 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश होगी।
◙ मौसम की नई करवट का असर केरल में भी देखने को मिलेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने 18, 19, 20 और 21 दिसंबर को केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
◙ तमिलनाडु में भी अब मौसम नई करवट लेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 18, 19, 20 और 21 दिसंबर को तमिलनाडु में जमकर बादल बरसेंगे।
◙ कर्नाटक में भी कई जगह मौसम अब नई करवट लेगा। ऐसे में मौसम विभाग के अनुसार कर्नाटक में 18-21 दिसंबर को भारी बारिश का अलर्ट है।
◙ मौसम की नई करवट का असर उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 18, 19, 20 और 21 दिसंबर के दौरान उत्तराखंड में भी रुक-रूककर तेज़ बारिश होगी।
◙ जम्मू-कश्मीर में भी मौसम नई करवट लेगा। ऐसे में मौसम विभाग के अनुसार जम्मू-कश्मीर में 18-21 दिसंबर को रुक-रूककर भारी बारिश की संभावना है।
◙ राजस्थान में भी मौसम नई करवट लेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 21 दिसंबर को राज्य के पश्चिमी जिलों में बारिश होगी।
◙ देश में कई अन्य जगह भी मौसम नई करवट लेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 18, 19, 20 और 21 दिसंबर को पुडुचेरी, कराईकल, माहे, अंडमान-निकोबार और लद्दाख में रुक-रूककर बादल बरसेंगे।
राजस्थान और दिल्ली में मानूसन के दौरान जोरदार बारिश हुई। हालांकि अब राजस्थान और दिल्ली में ठंड का असर दिखने लगा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 18, 19, 20 और 21 दिसंबर को राजस्थान और दिल्ली में सुबह और रात के समय ठंड का असर बना रहेगा, लेकिन दिन में धूप छाई रहेगी।
