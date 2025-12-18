मौसम लेगा नई करवट: 18, 19, 20 और 21 दिसंबर को भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

◙ मौसम अब नई करवट लेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 18, 19, 20 और 21 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश होगी।



◙ मौसम की नई करवट का असर केरल में भी देखने को मिलेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने 18, 19, 20 और 21 दिसंबर को केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।



◙ तमिलनाडु में भी अब मौसम नई करवट लेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 18, 19, 20 और 21 दिसंबर को तमिलनाडु में जमकर बादल बरसेंगे।



◙ कर्नाटक में भी कई जगह मौसम अब नई करवट लेगा। ऐसे में मौसम विभाग के अनुसार कर्नाटक में 18-21 दिसंबर को भारी बारिश का अलर्ट है।



◙ मौसम की नई करवट का असर उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 18, 19, 20 और 21 दिसंबर के दौरान उत्तराखंड में भी रुक-रूककर तेज़ बारिश होगी।



◙ जम्मू-कश्मीर में भी मौसम नई करवट लेगा। ऐसे में मौसम विभाग के अनुसार जम्मू-कश्मीर में 18-21 दिसंबर को रुक-रूककर भारी बारिश की संभावना है।



◙ राजस्थान में भी मौसम नई करवट लेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 21 दिसंबर को राज्य के पश्चिमी जिलों में बारिश होगी।



◙ देश में कई अन्य जगह भी मौसम नई करवट लेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 18, 19, 20 और 21 दिसंबर को पुडुचेरी, कराईकल, माहे, अंडमान-निकोबार और लद्दाख में रुक-रूककर बादल बरसेंगे।