मौसम के फिर बदले तेवर: 4 और 5 दिसंबर को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

IMD issues Heavy Rain Alert
मानसून (Monsoon) के शानदार सीज़न में इस बार जमकर बारिश हुई। भारी बारिश से कई राज्यों में नए रिकॉर्ड्स बन गए और पुराने रिकॉर्ड्स पानी में बह गए। मानसून के दौरान जमकर बादल बरसने से मौसम भी अच्छा रहा। हालांकि मानसून के बाद अब कई राज्यों में तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़नी शुरू हो गई है, लेकिन कई राज्यों में ऐसा लग रहा है कि मानसून का असर अभी बना हुआ है क्योंकि बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। अब मौसम के तेवर फिर बदल गए हैं। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 4 और 5 दिसंबर को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
केरल में मानसून ने सबसे पहले एंट्री ली थी लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि राज्य में मानसून का असर बना हुआ है। अब केरल में मौसम के तेवर फिर बदल गए हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 4 और 5 दिसंबर को केरल में भारी बारिश होगी। इस दौरान 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा चलने और बिजली गरजने का भी अलर्ट है।
तमिलनाडु में भी मानसून के दौरान शानदार बारिश हुई और अभी भी बारिश का दौर बरकरार है। अब तमिलनाडु में मौसम के तेवर फिर बदल गए हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 4 और 5 दिसंबर को तमिलनाडु में जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान बिजली गरजने और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा चलने का भी अलर्ट है।
मानसून के सीज़न में हर बार से ज़्यादा बारिश के बाद भी देश के कई राज्यों में अभी भी बारिश हो रही है। अब मौसम के तेवर फिर बदल गए हैं। ऐसे में मौसम विभाग के अनुसार 4 और 5 दिसंबर को कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, पुडुचेरी, यनम, रायलसीमा और माहे में भारी बारिश का अलर्ट है।
राजस्थान में मानसून में हर बार से ज़्यादा बारिश हुई, लेकिन अब ठंड बढ़नी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राजस्थान में 4 और 5 दिसंबर को रात और सुबह के समय ठंड बढ़ेगी। हालांकि दिन में धूप खिली रहेगी।
दिल्ली में भी मानसून के दौरान अच्छी बारिश हुई, लेकिन अब ठंड दस्तक दे चुकी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि दिल्ली में 4 और 5 दिसंबर को तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ेगी। सुबह के समय कई इलाकों में कोहरा भी छाया रहेगा। दिन के समय धूप रहेगी।
