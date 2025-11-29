मौसम फिर दिखाएगा तेवर: अगले 48 घंटे होगी भारी बारिश, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे बादल

मानसून (Monsoon) के सीज़न में इस बार देशभर में रिकॉर्डतोड़ बारिश देखने को मिली। देशभर में झमाझम बादल बरसे और कई राज्यों में तो हर बार से भी ज़्यादा भारी बारिश हुई। इस वजह से कई लोगों को असुविधा भी हुई, लेकिन अच्छी बारिश होने से मौसम भी सुहावना रहा। मानसून के दौरान शानदार बारिश होने के बाद अब कई राज्यों में ठंड ने दस्तक दे दी है। हालांकि कई राज्यों में अभी भी लग रहा है कि मानसून का असर जैसे खत्म ही नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी बारिश का दौर बरकरार है। Cyclone Ditwah के कारण अब मौसम फिर तेवर दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 48 घंटे देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।