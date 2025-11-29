Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

मौसम फिर दिखाएगा तेवर: अगले 48 घंटे होगी भारी बारिश, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे बादल

Heavy Rain Alert: मौसम फिर तेवर दिखाने के लिए तैयार है। मौसम विभाग के अनुसार देश में अगले 48 घंटे कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है।

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 29, 2025

IMD Issues Heavy Rain Alert

IMD Issues Heavy Rain Alert

मानसून (Monsoon) के सीज़न में इस बार देशभर में रिकॉर्डतोड़ बारिश देखने को मिली। देशभर में झमाझम बादल बरसे और कई राज्यों में तो हर बार से भी ज़्यादा भारी बारिश हुई। इस वजह से कई लोगों को असुविधा भी हुई, लेकिन अच्छी बारिश होने से मौसम भी सुहावना रहा। मानसून के दौरान शानदार बारिश होने के बाद अब कई राज्यों में ठंड ने दस्तक दे दी है। हालांकि कई राज्यों में अभी भी लग रहा है कि मानसून का असर जैसे खत्म ही नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी बारिश का दौर बरकरार है। Cyclone Ditwah के कारण अब मौसम फिर तेवर दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 48 घंटे देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।

केरल में कैसा रहेगा मौसम?

मानसून के शानदार सीज़न के बाद भी केरल में बारिश का दौर जारी है। अब केरल में मौसम फिर तेवर दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 48 घंटे में केरल के कई जिलों में भारी बारिश होगी। इस दौरान तेज़ हवा और बिजली गरजने का भी अलर्ट है।

तमिलनाडु में कैसा रहेगा मौसम का मिज़ाज?

मानसून के दौरान तमिलनाडु में भी झमाझम बादल बरसे। अब इसके जाने के बाद भी लग रहा है कि जैसे इसका असर खत्म नहीं हुआ है। तमिलनाडु में अब मौसम फिर तेवर दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 48 घंटे तमिलनाडु के कई जिलों में जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान बिजली गरजने, त्तेज हवा चलने और धूल भरी आंधी चलने का भी अलर्ट है।

इन राज्यों में होगी भारी बारिश

देश के अन्य राज्यों और क्षेत्रों में भी मौसम फिर तेवर दिखाएगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, पुदुचेरी, अंडमान-निकोबार, माहे, यनम और रायलसीमा में अगले अगले 48 घंटे भारी बारिश होगी।

राजस्थान और दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

राजस्थान और दिल्ली में मानसून के दौरान शानदार बारिश हुई और मानसून के जाने के कुछ दिन बाद तक भी बारिश हुई। इसके बाद बारिश रुक गई और ठंड ने दस्तक दे दी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान के कई जिलों में पिछले 2 दिन में बारिश हुई है। इसी बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 48 घंटे राजस्थान और दिल्ली में ठंड का असर बरकरार रहेगा।

#WeatherNews

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather report

29 Nov 2025 03:42 pm

Hindi News / National News / मौसम फिर दिखाएगा तेवर: अगले 48 घंटे होगी भारी बारिश, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे बादल

