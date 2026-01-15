मौसम दिखाएगा नया मिज़ाज: अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे बादल

Heavy rain alert by IMD
मानसून (Monsoon) के सीज़न में इस बार देशभर में जोरदार बारिश हुई और कई राज्यों में तो रिकॉर्डतोड़ बादल बरसे। अब देश के अधिकांश राज्यों में ठंड अपना असर दिखा रही है, लेकिन 2025 में मानसून की एंट्री के साथ शुरू हुआ बारिश का दौर कई राज्यों में अभी भी जारी है। अब देश में मौसम नया मिज़ाज दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
केरल में मानसून के दस्तक देने साथ ही बारिश की शुरुआत हो गई थी। अभी भी राज्य में बारिश का दौर खत्म नहीं हुआ है। अब केरल में मौसम नया मिज़ाज दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 48 घंटे केरल में भारी बारिश होगी।
मानसून का सीज़न हिमाचल प्रदेश के लिए भी अच्छा रहा और इस दौरान जोरदार बारिश देखने को मिली। मानसून के बाद भी राज्य में रुक-रुककर बारिश का सिलसिला बरकरार है। अब हिमाचल प्रदेश में मौसम नया मिज़ाज दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि हिमाचल प्रदेश में अगले 48 घंटे के दौरान झमाझम बादल बरसेंगे। इस दौरान कई जगह बर्फबारी का भी अलर्ट है।
देश में अब मौसम नया मिज़ाज दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना के तटीय क्षेत्रों और मध्य महाराष्ट्र में भी मौसम विभाग के अनुसार झमाझम बादल बरसने का अलर्ट है। साथ ही मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है कि अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप, माहे, पुडुचेरी, कराईकल, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश होगी।
