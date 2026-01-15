मौसम दिखाएगा नया मिज़ाज: अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे बादल

मानसून (Monsoon) के सीज़न में इस बार देशभर में जोरदार बारिश हुई और कई राज्यों में तो रिकॉर्डतोड़ बादल बरसे। अब देश के अधिकांश राज्यों में ठंड अपना असर दिखा रही है, लेकिन 2025 में मानसून की एंट्री के साथ शुरू हुआ बारिश का दौर कई राज्यों में अभी भी जारी है। अब देश में मौसम नया मिज़ाज दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।