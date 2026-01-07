मौसम का फिर बदला अंदाज़: अगले 3 दिन होगी जोरदार बारिश, इन राज्यों के लिए अलर्ट जारी

मानसून (Monsoon) के सीज़न के दौरान शानदार बारिश से देशभर में मौसम सुहावना रहा। अब भले ही ज़्यादातर राज्यों में ठंड ने असर दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन कई राज्यों में अभी भी बारिश का सिलसिला बना हुआ है। पिछले साल देशभर में मानसून के दौरान और उसके बाद भारी बारिश हुई और इस साल भी अच्छी बारिश का पूर्वानुमान है। अब देश में मौसम का अंदाज़ फिर बदल गया है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।