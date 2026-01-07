मौसम का फिर बदला अंदाज़: अगले 3 दिन होगी जोरदार बारिश, इन राज्यों के लिए अलर्ट जारी

Heavy Rain Alert issued by IMD
मानसून (Monsoon) के सीज़न के दौरान शानदार बारिश से देशभर में मौसम सुहावना रहा। अब भले ही ज़्यादातर राज्यों में ठंड ने असर दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन कई राज्यों में अभी भी बारिश का सिलसिला बना हुआ है। पिछले साल देशभर में मानसून के दौरान और उसके बाद भारी बारिश हुई और इस साल भी अच्छी बारिश का पूर्वानुमान है। अब देश में मौसम का अंदाज़ फिर बदल गया है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
केरल में मानसून की दस्तक देने के साथ ही भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था और अभी भी राज्य में बारिश पर ब्रेक नहीं लगा है। अब केरल में मौसम का अंदाज़ फिर बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल में अगले 3 दिन कई जिलों में जोरदार बारिश होगी।
मानसून के दौरान तमिलनाडु में शानदार बारिश देखने को मिली। मानसून के बाद भी राज्य में बादल बरस रहे हैं। अब तमिलनाडु में मौसम का अंदाज़ फिर बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 3 दिन तमिलनाडु में कई जगह झमाझम बादल बरसेंगे।
देश में मौसम का अंदाज़ फिर बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने कई राज्यों में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक में अगले 3 दिन कई जगह जोरदार बारिश की संभावना है। इस दौरान तेज़ हवा चलने का भी अलर्ट है। तटीय आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी अगले 3 दिन झमाझम बादल बरसने की संभावना है। अगले 3 दिन के दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान-निकोबार, पुडुचेरी, यनम, माहे और कराईकल में भी भारी बारिश हो सकती है।
