14 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Transgender पहचान नियम होंगे सख्त, मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के बाद ही मिलेगा प्रमाण पत्र

केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में पेश किया। नए प्रावधानों के तहत ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र के लिए मेडिकल बोर्ड की सिफारिश अनिवार्य होगी। जिला मजिस्ट्रेट जांच के बाद प्रमाण पत्र जारी करेंगे। जेंडर परिवर्तन और गंभीर अपराधों पर सख्त सजा का भी प्रावधान किया गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Mar 14, 2026

Transgender Identity Rules India

Transgender Identity Rules India(AI Image-ChatGpt)

Transgender Identity Rules India: केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर की पहचान और जेंडर बदलाव से जुड़े नियमों को और सख्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। लोकसभा में पेश ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) संशोधन विधेयक, 2026 में पहचान की प्रक्रिया में मेडिकल बोर्ड की भूमिका अनिवार्य करने और परिभाषा को अधिक सीमित व स्पष्ट करने का प्रस्ताव किया गया है। सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने विधेयक को लोकसभा में पेश किया। नए प्रावधानों में ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान का प्रमाण पत्र जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी करने का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रमाण पत्र से पहले मेडिकल बोर्ड की सिफारिश जरूरी होगी। यह बोर्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित किया जाएगा।

Transgender Identity: पहचान की प्रक्रिया होगी सख्त


विधेयक के मुताबिक, ट्रांसजेंडर पहचान के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के मामले में जिला मजिस्ट्रेट मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट की जांच करेंगे। जरूरत पड़ने पर अन्य चिकित्सा विशेषज्ञों की राय भी ले सकेंगे। इसके बाद ही पहचान प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

इसलिए लाया गया नया विधेयक


सरकार का तर्क है कि वर्तमान कानून में ट्रांसजेंडर की परिभाषा अस्पष्ट है। इससे असल लाभार्थियों की पहचान करना कठिन हो जाता है। अब परिभाषा को स्पष्ट कर उन लोगों पर फोकस किया गया है जो जैविक कारणों से सामाजिक भेदभाव का सामना करते हैं।

जेंडर बदलने पर भी नई व्यवस्था


यदि कोई व्यक्ति सर्जरी के जरिए अपना जेंडर बदलता है तो संबंधित मेडिकल संस्थान को इसकी जानकारी जिला मजिस्ट्रेट और मेडिकल प्राधिकरण को देनी होगी। इसके बाद व्यक्ति को आवेदन के साथ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट या मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र देना होगा, जिसके आधार पर जिला मजिस्ट्रेट जेंडर परिवर्तन का प्रमाण पत्र जारी करेंगे। पहचान प्रमाण पत्र मिलने के बाद व्यक्ति अपने जन्म प्रमाण पत्र और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों में पहला नाम बदलने का अधिकार भी प्राप्त करेगा।

गंभीर अपराधों पर कड़ी सजा


किसी व्यक्ति को जबरन ट्रांसजेंडर पहचान अपनाने के लिए मजबूर करने, अपहरण कर शारीरिक नुकसान पहुंचाने या बच्चों को इस तरह के कृत्यों में धकेलने पर 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है।

खबर शेयर करें:

Published on:

14 Mar 2026 05:59 am

Hindi News / National News / Transgender पहचान नियम होंगे सख्त, मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के बाद ही मिलेगा प्रमाण पत्र

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Oil Tanker Ships: समंदर के भीमकाय जहाज, दुनिया का तेल कैसे ढोते हैं विशाल क्रूड टैंकर

Oil Tanker Ships
राष्ट्रीय

Railway Jobs: रेलवे ने एक दशक में 5 लाख से अधिक युवाओं को दी नौकरियां, कोई पेपर लीक या अनियमितता का मामला नहीं

Railway Jobs
राष्ट्रीय

बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को 1,912.99 करोड़ की केंद्रीय सहायता

Amit Shah
राष्ट्रीय

LPG की कालाबाजारी पर सरकार की सख्ती, कई राज्यों में छापेमारी कर हजारों सिलेंडर जब्त

LPG gas crisis
राष्ट्रीय

PM मोदी का बड़ा जादू! युद्ध के बीच ईरान ने भारत के लिए खोला ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’, निकलेंगे दो गैस जहाज

Gas Ships Strait of Hormuz
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.