महंगाई समस्या नहीं, डॉलर सौ रुपये का हो जाए तो क्या होगा, सौ एक संख्या ही तो है- पीएम की आर्थिक सलाहकार बोलीं

Shamika Ravi on Rupee Dollar: प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) की सदस्य डॉ. शमिका रवि ने देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई और रुपये की कीमत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। डॉ. शमिका रवि ने एक विशेष इंटरव्यू (ANI पॉडकास्ट) में कहा कि भारत में फिलहाल महंगाई कोई समस्या नहीं है। इसी के साथ रुपये और डॉलर के समीकरण पर बात करते हुए उन्होंने साफ लहजे में कहा, अगर रुपया एक डॉलर के मुकाबले 100 के स्तर पर भी पहुंच जाए, तो क्या होगा? 100 सिर्फ एक संख्या ही तो है।