4 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

इंडिगो एयरलाइंस का बड़ा फैसला, 6 इंटरनेशनल रूटों पर 1 जुलाई से उड़ानें सस्पेंड

IndiGo News: इंडिगो ने बढ़ती ट्रांसपोर्टेशन लागत, कम डिमांड और एयरस्पेस प्रतिबंधों के चलते छह अंतरराष्ट्रीय रूट्स पर उड़ानें अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दी हैं। जानिए किन शहरों पर पड़ा असर और एयरलाइन ने यह फैसला क्यों लिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Jun 04, 2026

IndiGo Flight Suspensions

IndiGo

IndiGo: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनियों में से एक इंडिगो ने अपने अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। कंपनी ने कम डिमांड, बढ़ते ट्रांसपोर्टेशन खर्च और अंतरराष्ट्रीय हवाई मार्गों पर जारी प्रतिबंधों का हवाला देते हुए कई विदेशी देशों के लिए उड़ानों को अस्थायी रूप से रोकने का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 1 जुलाई 2026 से लंगकावी, क्राबी, हो ची मिन्ह सिटी, हांगकांग और शंघाई के लिए उड़ानें अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दी जाएंगी। वहीं सिएम रीप के लिए उड़ानों का संचालन 3 जुलाई 2026 से रोका जाएगा। यह व्यवस्था 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी और इसके बाद 1 अक्टूबर से इन मार्गों पर बुकिंग दोबारा शुरू करने की योजना है। इसके साथ ही ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर के लिए शुरू की गई सेवा भी फिलहाल बंद की जाएगी।

इंडिगो का क्या क्या कहना है?


इंडिगो का कहना है कि हर साल जुलाई से सितंबर के बीच यात्रा की मांग अपेक्षाकृत कम रहती है। ऐसे में मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए कुछ रूट्स पर क्षमता घटाने का फैसला लिया गया है ताकि ट्रांसपोर्टेशन को संतुलित रखा जा सके और बाकी नेटवर्क पर सेवाएं सुचारु रूप से जारी रहें। हालांकि इन रूट्स पर उड़ानें रोकी जा रही हैं, लेकिन एयरलाइन ने स्पष्ट किया है कि वह अभी भी हर सप्ताह 1,800 से अधिक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन कर रही है। कंपनी ने यह कदम नेटवर्क के बढ़िया संचालन और संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के मकसद से उठाया है।

मिडिल ईस्ट की स्थिति और ईंधन कीमतों का असर


अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैदा हुए तनाव, खासकर मिडिल ईस्ट क्षेत्र में बनी परिस्थितियों के कारण कई उड़ानों को लंबा रास्ता अपनाना पड़ रहा है। इससे यात्रा का समय बढ़ रहा है और ईंधन की खपत भी ज्यादा हो रही है। इसके अलावा विमान ईंधन की बढ़ती कीमतें, कुछ देशों के हवाई क्षेत्र में लगी पाबंदियां और विदेशी मुद्रा एक्सचेंज रेट में उतार-चढ़ाव भी एयरलाइन के खर्च को प्रभावित कर रहे हैं। कंपनी का कहना है कि इन परिस्थितियों के चलते ट्रांसपोर्टेशन लागत शुरुआती अनुमान से कहीं अधिक बढ़ गई है।

फिलहाल इंडिगो इसे स्थायी बंदी नहीं बल्कि अस्थायी कदम बता रही है। आने वाले महीनों में बाजार की स्थिति और ट्रांसपोर्टेशन लागत में सुधार होने पर इन सेवाओं की वापसी की संभावना बनी हुई है।

राजेश एक्सपोर्ट्स पर 15.15 लाख करोड़ की हेराफेरी का आरोप: LIC के डूबे करोड़ों, 3 साल में 80% टूटा यह शेयर

ये भी पढ़ें
Rajesh Exports

खबर शेयर करें:

Updated on:

04 Jun 2026 10:03 pm

Published on:

04 Jun 2026 09:19 pm

Hindi News / National News / इंडिगो एयरलाइंस का बड़ा फैसला, 6 इंटरनेशनल रूटों पर 1 जुलाई से उड़ानें सस्पेंड

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

महंगाई समस्या नहीं, डॉलर सौ रुपये का हो जाए तो क्या होगा, सौ एक संख्या ही तो है- पीएम की आर्थिक सलाहकार बोलीं

Dr Shamika Ravi is a Member of the Economic Advisory Council
राष्ट्रीय

देशभर में तेजी से बढ़ी गैस पाइप की मांग, होटल और रेस्टोरेंट के लिए नए नियम लागू, जानिए सरकार की नई योजना

PNG connections
राष्ट्रीय

ममता बनर्जी को हुमायूं कबीर का बड़ा ऑफर, कहा- आप मेरी सीट से लड़िए उपचुनाव

Mamata Banerjee
राष्ट्रीय

30 दिनों में कैसे बिखर गई तृणमूल कांग्रेस? अभिषेक बनर्जी पर हमला, पार्षदों का पलायन; बगावत के रास्ते पर दिग्गज

mamata banerjee
राष्ट्रीय

असम में होगा कैबिनेट विस्तार, 12 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ, देखें लिस्ट

Expansion in Assam
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.