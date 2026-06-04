West Bengal: ममता बनर्जी को हुमायूं कबीर का बड़ा ऑफर, कहा- आप मेरी सीट से लड़िए उपचुनाव

Humayun Kabir Offer to Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य की राजनीति लगातार गर्म बनी हुई है। तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रही उठापटक और नेतृत्व को लेकर उठ रहे सवालों के बीच आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने एक ऐसा प्रस्ताव दिया है जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मुर्शिदाबाद जिले की रेजिनगर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने का खुला निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि 'ममता बनर्जी को सक्रिय संसदीय राजनीति में बने रहना चाहिए और यदि वह चाहें तो वह अपनी सीट उनके लिए छोड़ने को तैयार हैं।'