23 साल से अलग रह रहे दंपति को तलाक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा-‘पति-पत्नी को साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते’

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब पति-पत्नी अपने-अपने रुख पर पूरी तरह अड़े हों तब न्यायिक प्रक्रिया के जरिए उन्हें वैवाहिक संबंध बनाए रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह टिप्पणी करते हुए 23 वर्षों से अलग रह रहे एक दंपति को तलाक दे दिया। जस्टिस ए. अमानुल्लाह और आर. महादेवन की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि दोनों पक्षों के सामने अपना-अपना जीवन है। उन्हें यह तय करने का अधिकार है कि वे उसे किस तरह जीना चाहते हैं। पति-पत्नी के रिश्ते को न्यायिक कार्यवाही के माध्यम से जबरन नहीं चलाया जा सकता।