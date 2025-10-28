Patrika LogoSwitch to English

मौसम का बदला मिज़ाज: 29, 30 और 31 अक्टूबर को होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

Heavy Rain Alert: मौसम का मिज़ाज एक बार फिर बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने कई राज्यों में 29, 30 और 31 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 28, 2025

Heavy rain alert by IMD

Heavy rain alert by IMD

मानसून (Monsoon) का यह सीज़न कमाल का रहा है। देशभर में मानसून के दौरानबेहतरीन बारिश हुई है। कई राज्यों में तो तो मानसून के इस सीज़न में रिकार्डतोड़ बारिश देखने को मिली है। अच्छी बारिश होने की वजह से लोगों को गर्मी से भी राहत मिली और कई राज्यों में पानी की कमी भी खत्म हो गई। अच्छी बारिश की वजह से मौसम भी अच्छा रहा। मानसून के चले जाने से कई राज्यों में बारिश भी रुक गई, लेकिन कई राज्यों में इसका असर बना हुआ है, जिससे बारिश भी जारी है। अब अचानक ही मौसम का मिज़ाज बदल गया है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में 29, 30 और 31 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।

राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम?

राजस्थान में मानसून के चले जाने के बाद बारिश का दौर भी थम गया था, लेकिन अब राज्य में एक बार फिर मौसम का मिज़ाज बदल गया है। राज्य के कई जिलों में एक बार फिर बारिश हुई, जिससे ठंड बढ़ गई है। इसी बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राजस्थान के पूर्वी जिलों में 29 और 30 अक्टूबर को बिजली गरजने, तेज़ हवाओं और आंधी की संभावना है।

इन राज्यों में होगी भारी बारिश

देश के कई राज्यों में मौसम का मिज़ाज अचानक बदल गया है। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार उत्तरपश्चिम भारत के उत्तरप्रदेश के पूर्वी जिलों में 29, 30 और 31 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट है। पश्चिम भारत के महाराष्ट्र, गुजरात, कोंकण और गोवा में 29, 30 और 31 अक्टूबर को कई जगह भारी बारिश का अलर्ट है। इस दौरान कुछ जिलों में हल्की बारिश, तेज़ हवाओं, आंधी और बिजली गरजने का भी अलर्ट है। दक्षिण भारत के केरल, तेलंगाना, यनम, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, रायलसीमा और तमिलनाडु में कई जगह 29-31 अक्टूबर के दौरान तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तरीपूर्व भारत के मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड में अगले 3 दिन जमकर बादल बरसने का अलर्ट है। इस दौरान कई जिलों में रिमझिम बारिश, आंधी और बिजली गरजने की भी संभावना है। पूर्वी और मध्य भारत के मध्य्प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा और अंडमान-निकोबार में कई जगह 29, 30 और 31 अक्टूबर को झमाझम बादल बरसेंगे। इस दौरान कई इलाकों में हल्की-मध्यम बारिश, तेज़ हवाओं और आंधी का भी पूर्वानुमान है।

