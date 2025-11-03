मौसम फिर दिखाएगा तेवर: 4 और 5 नवंबर को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

IMD issues rain alert
मानसून (Monsoon) के इस बार के सीज़न में देशभर में रिकॉर्डतोड़ भारी बारिश (Heavy Rain) देखने को मिली है। कई राज्यों में जमकर बादल बरसे, जिससे नदियों, तालाबों और बांधों में पानी का लेवल बढ़ गया और साथ ही मौसम भी सुहावना रहा। मानसून के जाने के बाद जहाँ कई राज्यों में कुछ दिनों के लिए बारिश रुक गई, तो कई राज्यों में इसका असर बने रहने से बारिश भी होती रही। इसी बीच अब देश में मौसम एक बार फिर तेवर दिखाने वाला है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कुछ राज्यों में 4 और 5 नवंबर को लिए बारिश का अलर्ट (Rain Alert) जारी किया है।
राजस्थान में इस बार मानसून जमकर बरसा। मानसून के चले जाने के बाद बारिश पर ब्रेक लगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों में राज्य के कई जिलों में एक बार फिर बारिश हुई। इसी बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राजस्थान के कुछ जिलों में मौसम एक बार फिर तेवर दिखाने वाला है। ऐसे में 3 और 4 नवंबर को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान बिजली गरजने का भी अलर्ट है।
हरियाणा में भी इस बार के मानसून के सीज़न में बेहतरीन बारिश हुई। हालांकि अब इसके जाने के बाद लगातार बारिश का दौर थम गया पर खत्म नहीं हुआ। अब राज्य में एक बार फिर मौसम अपने तेवर दिखाने वाला है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि हरियाणा के कुछ जिलों में 4 और 5 नवंबर को रिमझिम बारिश होगी। इस दौरान तेज़ हवाएं चलने, आंधी और बिजली गरजने की भी संभावना है।
देश के कुछ राज्यों में मौसम फिर अपने तेवर दिखाने के लिए तैयार है। इससे जमकर बादल बरसने का अलर्ट है। पंजाब, तमिलनाडु, तटीय आंध्रप्रदेश, यनम, रायलसीमा और कर्नाटक के कुछ जिलों में 4 और 5 नवंबर को जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान इन कुछ जिलों में हल्की-मध्यम बारिश की भी संभावना है।
मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 4 और 5 नवंबर को उत्तरपश्चिम भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी और मध्य भारत और उत्तरपूर्वी भारत में कई जगह आंधी, तेज़ हवाओं और बिजली गरजने का भी अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार हवाओं की रफ्तार 30-50 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है।
