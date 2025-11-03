मौसम फिर दिखाएगा तेवर: 4 और 5 नवंबर को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

मानसून (Monsoon) के इस बार के सीज़न में देशभर में रिकॉर्डतोड़ भारी बारिश (Heavy Rain) देखने को मिली है। कई राज्यों में जमकर बादल बरसे, जिससे नदियों, तालाबों और बांधों में पानी का लेवल बढ़ गया और साथ ही मौसम भी सुहावना रहा। मानसून के जाने के बाद जहाँ कई राज्यों में कुछ दिनों के लिए बारिश रुक गई, तो कई राज्यों में इसका असर बने रहने से बारिश भी होती रही। इसी बीच अब देश में मौसम एक बार फिर तेवर दिखाने वाला है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कुछ राज्यों में 4 और 5 नवंबर को लिए बारिश का अलर्ट (Rain Alert) जारी किया है।