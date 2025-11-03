Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मौसम फिर दिखाएगा तेवर: 4 और 5 नवंबर को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

IMD Rain Alert: देश के कई राज्यों में मौसम के बदलने से बारिश का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। अब मौसम फिर अपने तेवर दिखाने के लिए तैयार है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि कुछ राज्यों में 4 और 5 नवंबर को बारिश हो सकती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 03, 2025

Rain alert

IMD issues rain alert

मानसून (Monsoon) के इस बार के सीज़न में देशभर में रिकॉर्डतोड़ भारी बारिश (Heavy Rain) देखने को मिली है। कई राज्यों में जमकर बादल बरसे, जिससे नदियों, तालाबों और बांधों में पानी का लेवल बढ़ गया और साथ ही मौसम भी सुहावना रहा। मानसून के जाने के बाद जहाँ कई राज्यों में कुछ दिनों के लिए बारिश रुक गई, तो कई राज्यों में इसका असर बने रहने से बारिश भी होती रही। इसी बीच अब देश में मौसम एक बार फिर तेवर दिखाने वाला है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कुछ राज्यों में 4 और 5 नवंबर को लिए बारिश का अलर्ट (Rain Alert) जारी किया है।

राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम?

राजस्थान में इस बार मानसून जमकर बरसा। मानसून के चले जाने के बाद बारिश पर ब्रेक लगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों में राज्य के कई जिलों में एक बार फिर बारिश हुई। इसी बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राजस्थान के कुछ जिलों में मौसम एक बार फिर तेवर दिखाने वाला है। ऐसे में 3 और 4 नवंबर को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान बिजली गरजने का भी अलर्ट है।

हरियाणा में कैसा रहेगा मौसम का मिज़ाज?

हरियाणा में भी इस बार के मानसून के सीज़न में बेहतरीन बारिश हुई। हालांकि अब इसके जाने के बाद लगातार बारिश का दौर थम गया पर खत्म नहीं हुआ। अब राज्य में एक बार फिर मौसम अपने तेवर दिखाने वाला है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि हरियाणा के कुछ जिलों में 4 और 5 नवंबर को रिमझिम बारिश होगी। इस दौरान तेज़ हवाएं चलने, आंधी और बिजली गरजने की भी संभावना है।

इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

देश के कुछ राज्यों में मौसम फिर अपने तेवर दिखाने के लिए तैयार है। इससे जमकर बादल बरसने का अलर्ट है। पंजाब, तमिलनाडु, तटीय आंध्रप्रदेश, यनम, रायलसीमा और कर्नाटक के कुछ जिलों में 4 और 5 नवंबर को जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान इन कुछ जिलों में हल्की-मध्यम बारिश की भी संभावना है।

आंधी, तेज़ हवाओं और बिजली गरजने का अलर्ट

मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 4 और 5 नवंबर को उत्तरपश्चिम भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी और मध्य भारत और उत्तरपूर्वी भारत में कई जगह आंधी, तेज़ हवाओं और बिजली गरजने का भी अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार हवाओं की रफ्तार 30-50 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather report

Updated on:

03 Nov 2025 04:44 pm

Published on:

03 Nov 2025 04:38 pm

Hindi News / National News / मौसम फिर दिखाएगा तेवर: 4 और 5 नवंबर को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

Bihar Chunav: तेजस्वी के ‘एक्सट्रीमिस्ट’ वाले बयान पर भड़क उठे ओवैसी, कहा- वे आसमान में उड़ रहे हैं… बाबू जरा तुम…

राष्ट्रीय

RJD की डिक्शनरी में बस कट्टा, कुशासन और करप्शन… वोटिंग से पहले सहरसा में गरजे पीएम नरेंद्र मोदी

PM Modi In Bihar
पटना

तेजस्वी यादव के राघोपुर में दो जगह हेलिकॉप्टर उतारेंगे तेज प्रताप, बोलें- जिंदगी भर मछली पकड़ते रह जाएंगे राहुल गांधी

Tej Pratap Yadav
पटना

Bihar Politics: ‘जब PM ही इस तरह का बयान देंगे तो…’, लालू की बेटी ने क्यों कह दिया ऐसा? बिहार में तेज हुई सियासत

राष्ट्रीय

‘मोकामा कांड एक साजिश… हर वोटर अनंत सिंह बनकर लड़ेगा चुनाव’, एक्टिव हुए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.