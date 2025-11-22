मौसम फिर दिखाएगा असर: अगले 5 दिन होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए अलर्ट जारी

राजस्थान, दिल्ली, उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र में मानसून के दौरान भारी बारिश हुई और इसके जाने के कुछ समय बाद भी अच्छी बारिश देखने को मिली। हालांकि अब राजस्थान, दिल्ली, उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र के तापमान में गिरावट शुरू हो गई है जिससे ठंड बढ़नी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 5 दिन में राजस्थान, दिल्ली, उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र में सुबह और रात के दौरान तापमान में और गिरावट होगी जिससे ठंड बढ़ेगी। वहीं दिन में धूप खिली रहेगी। मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा जैसे राज्यों में भी तापमान में कमी आएगी, जिससे ठंड में इजाफा होगा। इसके साथ ही मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा और नागालैंड में कई जगह अगले 5 दिन में तापमान में गिरावट का अलर्ट है।