Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मौसम फिर दिखाएगा असर: अगले 5 दिन होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए अलर्ट जारी

Heavy Rain Alert: देश के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि मौसम फिर असर दिखाएगा। ऐसे में अगले 5 दिन देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 22, 2025

Heavy rain

Heavy rain alert by IMD

मानसून (Monsoon) का इस बार का सीज़न शानदार रहा क्योंकि देशभर में हर साल से ज़्यादा बादल बरसे। मानसून के दौरान देशभर में शानदार बारिश देखने को मिली और कई राज्यों में तो हर बार से भी ज़्यादा बारिश हुई, जिससे न सिर्फ मौसम सुहावना रहा बल्कि नदियों, तालाबों और बांधों में पानी का लेवल भी बढ़ गया। मानसून को गए कई हफ्ते हो गए हैं, लेकिन कई राज्यों में अभी भी बारिश पर ब्रेक नहीं लगा है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने जानकारी दी है कि देश में मौसम फिर असर दिखाएगा। ऐसे में अगले 5 दिन कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) है।

केरल में कैसा रहेगा मौसम?

यह बात किसी से छिपी नहीं है कि भारत में हर साल मानसून सबसे पहले केरल में ही दस्तक देता है। केरल के लिए मानसून का इस बार का सीज़न काफी अच्छा रहा और मानसून के जाने के बाद भी बारिश का सिलसिला जारी है। अब केरल में मौसम फिर असर दिखाएगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल के कई जिलों में अगले 5 दिन भारी बारिश होगी। इस दौरान तेज़ हवाओं, आंधी और बिजली गरजने का भी अलर्ट है।

तमिलनाडु में कैसी रहेगी मौसम की स्थिति?

तमिलनाडु में भी मानसून के दौरान जमकर बादल बरसे और मानसून के जाने के बाद भी बारिश का दौर बरकरार है। अब तमिलनाडु में मौसम फिर असर दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि तमिलनाडु के कई जिलों में अगले 5 दिन जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा चलने और बिजली गरजने का भी अलर्ट है।

आंध्रप्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का मिज़ाज?

आंध्रप्रदेश के लिए भी इस बार का मानसून बेहतरीन रहा और राज्य में अच्छी बारिश हुई। मानसून के जाने के बाद भी राज्य में बारिश अभी रुकी नहीं है। इसी बीच मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आंध्रप्रदेश में अब मौसम फिर असर दिखाएगा। ऐसे में अगले 5 दिन तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट है। इस दौरान बिजली गरजने और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा चलने की भी संभावना है।

इन जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट

केरल, तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश के अलावा देश में कुछ अन्य क्षेत्रों में भी मौसम फिर असर दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के लिए माहे, लक्षद्वीप, यनम, रायलसीमा और अंडमान-निकोबार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा चलने, धूल भरी आंधी चलने और बिजली गरजने का भी अलर्ट है।

राजस्थान, दिल्ली, उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र में कैसा रहेगा मौसम?

राजस्थान, दिल्ली, उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र में मानसून के दौरान भारी बारिश हुई और इसके जाने के कुछ समय बाद भी अच्छी बारिश देखने को मिली। हालांकि अब राजस्थान, दिल्ली, उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र के तापमान में गिरावट शुरू हो गई है जिससे ठंड बढ़नी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 5 दिन में राजस्थान, दिल्ली, उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र में सुबह और रात के दौरान तापमान में और गिरावट होगी जिससे ठंड बढ़ेगी। वहीं दिन में धूप खिली रहेगी। मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा जैसे राज्यों में भी तापमान में कमी आएगी, जिससे ठंड में इजाफा होगा। इसके साथ ही मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा और नागालैंड में कई जगह अगले 5 दिन में तापमान में गिरावट का अलर्ट है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather report

Updated on:

22 Nov 2025 04:51 pm

Published on:

22 Nov 2025 04:50 pm

Hindi News / National News / मौसम फिर दिखाएगा असर: अगले 5 दिन होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए अलर्ट जारी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

सीमांचल के ‘हीरो’ बनने चले असदुद्दीन ओवैसी, नीतीश सरकार को सपोर्ट करेंगे, लेकिन रख दी ये बड़ी शर्त

असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश को समर्थन देने की कही बात
राष्ट्रीय

CM रहते हुए पहली बार नीतीश ने छोड़ा गृह मंत्रालय, क्या चिराग के कहने पर हुआ ऐसा? अब BJP के सामने बड़ी चुनौती

BIhar Politics: नीतीश कुमार के साथ NDA के चुने गए विधायक
राष्ट्रीय

Bihar New Cabinet: सम्राट चौधरी बने बिहार के नए गृह मंत्री, जानिए ‘होम मिनिस्टर’ पर कितने मुकदमे दर्ज?

Samrat Chaudhary
पटना

Bihar Cabinet: गृह विभाग की चाबी अब सम्राट चौधरी के हाथ, जानिए बिहार के गृह मंत्री के पास क्या-क्या अधिकार

bihar cabinet- samrat chaudhary
पटना

‘सवाल जहर का नहीं… तकलीफ उन्हें कि मैं फिर से जी गया’, उपेंद्र कुशवाहा ने शायराना अंदाज में आलोचकों को दिया जवाब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.