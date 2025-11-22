मौसम फिर दिखाएगा असर: अगले 5 दिन होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए अलर्ट जारी

Heavy rain alert by IMD
मानसून (Monsoon) का इस बार का सीज़न शानदार रहा क्योंकि देशभर में हर साल से ज़्यादा बादल बरसे। मानसून के दौरान देशभर में शानदार बारिश देखने को मिली और कई राज्यों में तो हर बार से भी ज़्यादा बारिश हुई, जिससे न सिर्फ मौसम सुहावना रहा बल्कि नदियों, तालाबों और बांधों में पानी का लेवल भी बढ़ गया। मानसून को गए कई हफ्ते हो गए हैं, लेकिन कई राज्यों में अभी भी बारिश पर ब्रेक नहीं लगा है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने जानकारी दी है कि देश में मौसम फिर असर दिखाएगा। ऐसे में अगले 5 दिन कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) है।
यह बात किसी से छिपी नहीं है कि भारत में हर साल मानसून सबसे पहले केरल में ही दस्तक देता है। केरल के लिए मानसून का इस बार का सीज़न काफी अच्छा रहा और मानसून के जाने के बाद भी बारिश का सिलसिला जारी है। अब केरल में मौसम फिर असर दिखाएगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल के कई जिलों में अगले 5 दिन भारी बारिश होगी। इस दौरान तेज़ हवाओं, आंधी और बिजली गरजने का भी अलर्ट है।
तमिलनाडु में भी मानसून के दौरान जमकर बादल बरसे और मानसून के जाने के बाद भी बारिश का दौर बरकरार है। अब तमिलनाडु में मौसम फिर असर दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि तमिलनाडु के कई जिलों में अगले 5 दिन जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा चलने और बिजली गरजने का भी अलर्ट है।
आंध्रप्रदेश के लिए भी इस बार का मानसून बेहतरीन रहा और राज्य में अच्छी बारिश हुई। मानसून के जाने के बाद भी राज्य में बारिश अभी रुकी नहीं है। इसी बीच मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आंध्रप्रदेश में अब मौसम फिर असर दिखाएगा। ऐसे में अगले 5 दिन तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट है। इस दौरान बिजली गरजने और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा चलने की भी संभावना है।
केरल, तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश के अलावा देश में कुछ अन्य क्षेत्रों में भी मौसम फिर असर दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के लिए माहे, लक्षद्वीप, यनम, रायलसीमा और अंडमान-निकोबार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा चलने, धूल भरी आंधी चलने और बिजली गरजने का भी अलर्ट है।
राजस्थान, दिल्ली, उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र में मानसून के दौरान भारी बारिश हुई और इसके जाने के कुछ समय बाद भी अच्छी बारिश देखने को मिली। हालांकि अब राजस्थान, दिल्ली, उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र के तापमान में गिरावट शुरू हो गई है जिससे ठंड बढ़नी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 5 दिन में राजस्थान, दिल्ली, उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र में सुबह और रात के दौरान तापमान में और गिरावट होगी जिससे ठंड बढ़ेगी। वहीं दिन में धूप खिली रहेगी। मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा जैसे राज्यों में भी तापमान में कमी आएगी, जिससे ठंड में इजाफा होगा। इसके साथ ही मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा और नागालैंड में कई जगह अगले 5 दिन में तापमान में गिरावट का अलर्ट है।
