Monsoon का रौद्र रूप: 4, 5, 6, 7 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी, कई राज्यों में स्कूल बंद, बाढ़ से पंजाब में हाहाकार

आज राजस्थान के 26 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश को देखते हुए दौसा जिले में स्कूल बंद रखने का निर्देश दिया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि मानसून ट्रफ वर्तमान में बीकानेर, जयपुर, दमोह, पेंड्रा रोड होते हुए बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही है, जबकि एक अन्य ट्रफ लाइन हरियाणा और पंजाब के ऊपर से गुजर रही है। मौसम विभाग ने कहा कि बीते बुधवार को जयपुर, टोंक व अन्य जिलों में भारी बारिश हुई है। वहीं, पड़ोसी राज्य गुजरात के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है।