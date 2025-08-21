मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, 22, 23, 24, 25, 26 तक जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Heavy Rain Alert: देश के कई हिस्सों में मानसून (Monsoon) की सक्रियता के कारण भारी बारिश से आम लोग प्रभावित हो रहे है। मुंबई में बारिश का तांडव जारी है, तो दिल्ली में हल्की बारिश से मौसम सुहाना बना हुआ है। वहीं, उत्तर प्रदेश के किसान बारिश की बाट जोह रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर को जलमग्न कर दिया है। सड़कों पर जलजमाव और ट्रैफिक जाम से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत गुरुवार को भी भारी बारिश की संभावना है। BMC ने सभी विभागों को अलर्ट पर रखा है और जरूरत पड़ने पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
दिल्ली और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से हल्की से मध्यम बारिश ने गर्मी से राहत दी है। बुधवार रात उमस ने लोगों को परेशान किया, लेकिन गुरुवार को भी हल्की बारिश की संभावना है। IMD के अनुसार, अगले सात दिनों तक दिल्ली में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे तापमान में कमी बनी रहेगी।
उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज मिला-जुला है। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में गुरुवार को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं, पूर्वी यूपी में बारिश के आसार कम है। IMD ने 22-25 अगस्त के बीच पूर्वी यूपी और 23-26 अगस्त के बीच पश्चिमी यूपी में भारी बारिश की संभावना जताई है।
IMD के ताजा अपडेट के अनुसार, अगले सात दिनों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और बिहार में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान और हरियाणा में भी भारी बारिश का अनुमान है। खासकर उत्तराखंड में 22-24 अगस्त के बीच मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। दक्षिण भारत में भी कई राज्यों में बारिश का दौर जारी रहेगा।
मौसम विभाग के अनुसार, मानसून की ट्रफ लाइन अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण में है और 21 अगस्त से धीरे-धीरे उत्तर की ओर बढ़ेगी। इसके प्रभाव से देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है।