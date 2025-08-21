मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, 22, 23, 24, 25, 26 तक जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Heavy Rain Alert: देश के कई हिस्सों में मानसून (Monsoon) की सक्रियता के कारण भारी बारिश से आम लोग प्रभावित हो रहे है। मुंबई में बारिश का तांडव जारी है, तो दिल्ली में हल्की बारिश से मौसम सुहाना बना हुआ है। वहीं, उत्तर प्रदेश के किसान बारिश की बाट जोह रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।