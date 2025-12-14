मौसम ने फिर ली करवट: 15, 16 और 17 दिसंबर को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में होगी भारी बारिश

मानसून (Monsoon) का सीज़न इस बार शानदार रहा और देशभर में जोरदार बारिश हुई। सभी राज्यों में जमकर बादल बरसे। मानसून के दौरान कई राज्यों में रिकॉर्डतोड़ बारिश देखने को मिली, जिसने सभी को तरबतर कर दिया और नदियों, तालाबों और बांधों को पूरी तरह से भर दिया। मानसून के दौरान अच्छी बारिश होने से तापमान भी कम रहा और लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली। मानसून के जाने के बाद भी कई राज्यों में बारिश की रफ्तार थमी नहीं है, बल्कि अभी भी बरकरार है। अब देश में मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में 15, 16 और 17 दिसंबर को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।