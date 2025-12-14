मौसम ने फिर ली करवट: 15, 16 और 17 दिसंबर को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में होगी भारी बारिश

IMD issues Heavy Rain Alert
मानसून (Monsoon) का सीज़न इस बार शानदार रहा और देशभर में जोरदार बारिश हुई। सभी राज्यों में जमकर बादल बरसे। मानसून के दौरान कई राज्यों में रिकॉर्डतोड़ बारिश देखने को मिली, जिसने सभी को तरबतर कर दिया और नदियों, तालाबों और बांधों को पूरी तरह से भर दिया। मानसून के दौरान अच्छी बारिश होने से तापमान भी कम रहा और लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली। मानसून के जाने के बाद भी कई राज्यों में बारिश की रफ्तार थमी नहीं है, बल्कि अभी भी बरकरार है। अब देश में मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में 15, 16 और 17 दिसंबर को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
हिमाचल प्रदेश में इस साल मानसून के सीज़न में जोरदार बारिश देखने को मिली। हालांकि मानसून के बाद बारिश थम गई, लेकिन पिछले कुछ दिनों में राज्य में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। अब हिमाचल प्रदेश में मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने 15, 16 और 17 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
मानसून के दौरान अरुणाचल प्रदेश में भी अच्छी बारिश हुई, लेकिन इसके जाने के बाद बारिश का दौर भी थम गया। अब अरुणाचल प्रदेश में मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अरुणाचल प्रदेश में 15, 16 और 17 दिसंबर को जमकर बादल बरसेंगे।
देश में मौसम ने फिर करवट ले ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने 15, 16 और 17 दिसंबर को केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान-निकोबार, पुडुचेरी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में तेज़ हवा-आंधी चलने का भी अलर्ट है।
राजस्थान और दिल्ली में मानसून के दौरान और इसके जाने के कुछ दिन बाद तक शानदार बारिश देखने को मिली। अब राजस्थान और दिल्ली में मौसम ने अलग करवट ले ली है और ठंड बढ़नी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राजस्थान और दिल्ली में 15, 16 और 17 दिसंबर को ठंड का असर बना रहेगा, लेकिन शीतलहर नहीं चलेगी।
