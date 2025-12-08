8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मौसम दिखाएगा नया खेल: अगले 2 दिन होगी भारी बारिश, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

Heavy Rain Alert: देश में मौसम अब नया खेल दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 2 दिन देश के कई राज्यों में भारी बारिश होगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 08, 2025

Heavy Rain Alert

Heavy Rain Alert issued by IMD

मानसून (Monsoon) का सीज़न पूरे देश में शानदार रहा और इस साल पिछले वर्षों से ज़्यादा बारिश देखने को मिली। मानसून के दौरान कई राज्यों में रिकॉर्डतोड़ बारिश हुई और जमकर बादल बरसे। मानसून के दौरान अच्छी बारिश होने से मौसम भी अच्छा रहा और तापमान में कमी रहने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मानसून के जाने के बाद भी कई राज्यों में अभी भी बारिश का दौर बना हुआ है। अब मौसम नया खेल दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 2 दिन देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।

हिमाचल प्रदेश में मौसम का दिखेगा खेल

मानसून के दौरान हिमाचल प्रदेश में शानदार बारिश हुई और कुछ जगहों पर तो बाढ़ और बादल फटने के मामले भी देखने को मिले। मानसून के जाने के बाद राज्य में बारिश पर ब्रेक लग गया था, लेकिन अब एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। अब हिमाचल प्रदेश में मौसम नया खेल दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 2 दिन के दौरान हिमाचल प्रदेश में रुक-रूककर भारी बारिश होगी। इस दौरान बर्फबारी का भी अलर्ट है।

अंडमान-निकोबार में कैसा रहेगा मौसम?

मानसून का सीज़न अंडमान-निकोबार के लिए भी शानदार रहा और अच्छी बारिश देखने को मिली। अब अंडमान-निकोबार में भी मौसम नया खेल दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 2 दिन जमकर बादल बरसेंगे।


इन राज्यों में भारी बारिश के साथ गरजेगी बिजली

देश के कुछ अन्य राज्यों में भी मौसम खेल दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 2 दिन के दौरान उत्तराखंड में रुक-रूककर भारी बारिश होगी। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, माहे, पुडुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन के दौरान रुक-रूककर भारी बारिश होने का अलर्ट है। इस दौरान बिजली गरजने और तेज़ हवा चलने की भी संभावना है।

राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम?

राजस्थान में ठंड ने दस्तक देने के बाद से ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राजस्थान में अगले 2 दिन सुबह और रात को ठंड का असर बना रहेगा। हालांकि इस दौरान तापमान में गिरावट की संभावना नहीं है। दिन के समय धूप छाई रहेगी।

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम का हाल?

देश की राजधानी दिल्ली में भी सर्दी का असर दिख रहा है। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार अगले 2 दिन दिल्ली के तापमान में गिरावट की संभावना नहीं है, लेकिन ठंड का असर बना रहेगा। हालांकि सुबह के समय कुछ इलाकों में कोहरे का अनुमान है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather report

Published on:

08 Dec 2025 01:42 pm

Hindi News / National News / मौसम दिखाएगा नया खेल: अगले 2 दिन होगी भारी बारिश, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.