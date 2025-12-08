मौसम दिखाएगा नया खेल: अगले 2 दिन होगी भारी बारिश, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

मानसून (Monsoon) का सीज़न पूरे देश में शानदार रहा और इस साल पिछले वर्षों से ज़्यादा बारिश देखने को मिली। मानसून के दौरान कई राज्यों में रिकॉर्डतोड़ बारिश हुई और जमकर बादल बरसे। मानसून के दौरान अच्छी बारिश होने से मौसम भी अच्छा रहा और तापमान में कमी रहने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मानसून के जाने के बाद भी कई राज्यों में अभी भी बारिश का दौर बना हुआ है। अब मौसम नया खेल दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 2 दिन देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।