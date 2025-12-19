मौसम दिखाएगा नया अंदाज़: अगले 4 दिन झमाझम बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मानसून (Monsoon) का सीज़न इस साल बेहतरीन रहा और देशभर में शानदार बारिश देखने को मिली। कई राज्यों में तो इतनी बारिश हुई कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स पानी में बह गए और पानी की किल्लत भी दूर हो गई। मानसून के दौरान अच्छा मौसम रहने से लोगों को गर्मी से भी राहत मिली। मानसून के बाद भी देश के कई राज्यों में अभी भी बारिश का दौर बना हुआ है। देश में मौसम अब नया अंदाज़ दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।