मौसम फिर दिखाएगा तेज़ी: 19-23 नवंबर को होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए IMD अलर्ट जारी

Heavy rain alert issued by IMD
मानसून (Monsoon) का इस बार का सीज़न बेहतरीन रहा और देशभर में शानदार बारिश देखने को मिली। कई राज्यों में तो मानसून के दौरान हर बार से काफी ज़्यादा भारी बारिश देखने को मिली। हालांकि ज़्यादा बारिश से कई लोगों को परेशानी भी हुई। अब मानसून के जाने के बाद कई राज्यों में ठंड ने दस्तक दे दी है और सुबह के साथ ही रात में इसका एहसास भी होने लगा है। हालांकि अभी भी कई राज्यों में बारिश का सिलसिला बरकरार है और अभी इस पर ब्रेक नहीं लगने वाला। मौसम फिर तेज़ी दिखाने वाला है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 19-23 नवंबर को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
◙ आंध्रप्रदेश में मौसम एक बार फिर तेज़ी दिखाने की तैयारी में है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आंध्रप्रदेश के तटीय क्षेत्रों में में 19-23 नवंबर के दौरान रुक-रुककर भारी बारिश होगी। इस दौरान तेज़ हवा का भी अलर्ट है।
◙ केरल में बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। मौसम विभाग के अनुसार केरल में भी मौसम फिर तेज़ी दिखाने की तैयारी में है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल में 19-23 नवंबर के दौरान कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इस दौरान तेज़ हवाओं और बिजली गरजने की भी संभावना है।
◙ तमिलनाडु में भी बारिश का दौर थमा नहीं है और राज्य में मौसम फिर तेज़ी दिखाने वाला है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि तमिलनाडु के कई जिलों में 19, 20, 21, 22 और 23 नवंबर को रुक-रूककर लेकिन जमकर बादल बरसेंगे।
◙ मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि मौसम की तेज़ी से अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में भी 19-23 नवंबर को रुक-रुककर भारी बारिश की संभावना है।
◙ मौसम फिर तेज़ी दिखाने के लिए तैयार है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि माहे, यनम और रायलसीमा में भी अगले 5 दिन में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान आंधी चलने का भी अलर्ट है।
