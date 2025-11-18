Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मौसम फिर दिखाएगा तेज़ी: 19-23 नवंबर को होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए IMD अलर्ट जारी

Heavy Rain Alert: मौसम फिर तेज़ी दिखाने की तैयारी में है। ऐसे में मौसम विभाग ने 19-23 नवंबर को कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 18, 2025

Heavy rain alert

Heavy rain alert issued by IMD

मानसून (Monsoon) का इस बार का सीज़न बेहतरीन रहा और देशभर में शानदार बारिश देखने को मिली। कई राज्यों में तो मानसून के दौरान हर बार से काफी ज़्यादा भारी बारिश देखने को मिली। हालांकि ज़्यादा बारिश से कई लोगों को परेशानी भी हुई। अब मानसून के जाने के बाद कई राज्यों में ठंड ने दस्तक दे दी है और सुबह के साथ ही रात में इसका एहसास भी होने लगा है। हालांकि अभी भी कई राज्यों में बारिश का सिलसिला बरकरार है और अभी इस पर ब्रेक नहीं लगने वाला। मौसम फिर तेज़ी दिखाने वाला है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 19-23 नवंबर को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।

इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

आंध्रप्रदेश में मौसम एक बार फिर तेज़ी दिखाने की तैयारी में है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आंध्रप्रदेश के तटीय क्षेत्रों में में 19-23 नवंबर के दौरान रुक-रुककर भारी बारिश होगी। इस दौरान तेज़ हवा का भी अलर्ट है।

केरल में बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। मौसम विभाग के अनुसार केरल में भी मौसम फिर तेज़ी दिखाने की तैयारी में है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल में 19-23 नवंबर के दौरान कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इस दौरान तेज़ हवाओं और बिजली गरजने की भी संभावना है।

तमिलनाडु में भी बारिश का दौर थमा नहीं है और राज्य में मौसम फिर तेज़ी दिखाने वाला है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि तमिलनाडु के कई जिलों में 19, 20, 21, 22 और 23 नवंबर को रुक-रूककर लेकिन जमकर बादल बरसेंगे।

मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि मौसम की तेज़ी से अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में भी 19-23 नवंबर को रुक-रुककर भारी बारिश की संभावना है।

मौसम फिर तेज़ी दिखाने के लिए तैयार है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि माहे, यनम और रायलसीमा में भी अगले 5 दिन में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान आंधी चलने का भी अलर्ट है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather report

Published on:

18 Nov 2025 04:49 pm

Hindi News / National News / मौसम फिर दिखाएगा तेज़ी: 19-23 नवंबर को होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए IMD अलर्ट जारी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

‘किडनी को गंदा बताने वाले पहले किडनी दान करें’, रोहिणी आचार्य का एक और विस्फोट, खुले मंच पर किसे दी बहस की चुनौती

rohini acharya
पटना

अमित शाह फाइनल करेंगे BJP मंत्रियों की लिस्ट, नीतीश कुमार के शपथ से एक दिन पहले पहुंचेंगे पटना

Bihar Politics: अमित शाह और नीतीश कुमार
पटना

पीके ने लिया पाक के पूर्व पीएम इमरान खान का नाम

प्रशांत किशोर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस
राष्ट्रीय

Bihar Politics: कांग्रेस ने पूर्व मंत्रियों, विधायकों समेत 43 नेताओं को थमाया कारण बताओ नोटिस, मंडराया 6 साल के निष्कासन का खतरा

congress flag
पटना

Bihar Politics: तेज प्रताप ने लालू-राबड़ी की चर्चा कर सरकार से मांगी मदद? पढ़िए रोहिणी को लेकर क्या कुछ कहा?

Tej Pratap Yadav with Lalu Prasad
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.