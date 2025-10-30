Patrika LogoSwitch to English

मौसम का यू-टर्न: 31 अक्टूबर को होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

Heavy Rain Alert By IMD: मौसम ने एक बार फिर यू-टर्न ले लिया है। ऐसे में मौसम विभाग ने 31 अक्टूबर को देश के कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 30, 2025

इस बार देशभर में मानसून (Monsoon) जमकर बरसा। मानसून के शानदार सीज़न के दौरान पूरे देश में बेहतरीन बारिश हुई। कई राज्यों में तो मानसून के दौरान इतनी बारिश हुई कि नदियों, तालाबों और बांधों में पानी का लेवल भी बढ़ गया। मानसून के दौरान लोगों को गर्मी से भी आराम मिला। हालांकि मानसून चला गया, जिससे कई राज्यों में तो कुछ दिन बारिश पर ब्रेक लगा, लेकिन कई राज्यों में अभी भी इसका असर बना हुआ है। इस कारण बारिश का दौर भी जारी है। पिछले कुछ दिनों में मौसम ने एक बार फिर यू-टर्न ले लिया है और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 31 अक्टूबर को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।

◙ उत्तरपश्चिम भारत

उत्तरपश्चिम भारत में मौसम ने एक बार फिर यू-टर्न ले लिया है। ऐसे में मौसम विभाग ने राजस्थान के कुछ जिलों में 31 अक्टूबर को हल्की बारिश का और उत्तरप्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बिजली गरजने की भी संभावना है।

◙ पूर्वी और मध्य भारत

मौसम ने पूर्वी और मध्य भारत में भी फिर यू-टर्न ले लिया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 31 अक्टूबर को मध्य्प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम और अंडमान-निकोबार में कई जगह बादल बरसेंगे। इस दौरान कई इलाकों में तेज़ हवाओं और आंधी की भी संभावना है।

◙ पश्चिम भारत

मौसम विभाग के अनुसार मौसम के यू-टर्न का असर पश्चिम भारत में भी दिख रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने 31 अक्टूबर को महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और कोंकण में कई जगह भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ जिलों में हल्की बारिश, तो कई इलाकों में आंधी और बिजली गरजने का अलर्ट भी जारी किया गया है।

◙ दक्षिण भारत

मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण भारत में भी मौसम के यू-टर्न लेने का असर है। ऐसे में 31 अक्टूबर को तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, यनम, और रायलसीमा में कई जगह रिमझिम बारिश तो कई जगह झमाझम बादल बरसने का अलर्ट है। इस दौरान कई जगह 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और बिजली गरजने का भी अलर्ट है।

◙ उत्तरीपूर्व भारत

उत्तरीपूर्व भारत के कई राज्यों में भी मौसम का यू-टर्न देखने को मिला है। ऐसे में 31 अक्टूबर के लिए मौसम विभाग ने मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड में कई जगह भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में इस दौरान हल्की बारिश और बिजली गरजने की भी संभावना है।

