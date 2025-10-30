मौसम का यू-टर्न: 31 अक्टूबर को होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

इस बार देशभर में मानसून (Monsoon) जमकर बरसा। मानसून के शानदार सीज़न के दौरान पूरे देश में बेहतरीन बारिश हुई। कई राज्यों में तो मानसून के दौरान इतनी बारिश हुई कि नदियों, तालाबों और बांधों में पानी का लेवल भी बढ़ गया। मानसून के दौरान लोगों को गर्मी से भी आराम मिला। हालांकि मानसून चला गया, जिससे कई राज्यों में तो कुछ दिन बारिश पर ब्रेक लगा, लेकिन कई राज्यों में अभी भी इसका असर बना हुआ है। इस कारण बारिश का दौर भी जारी है। पिछले कुछ दिनों में मौसम ने एक बार फिर यू-टर्न ले लिया है और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 31 अक्टूबर को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।