मौसम फिर दिखाएगा तेवर: 10, 11, 12 और 13 नवंबर को होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

मानसून (Monsoon) के शानदार सीज़न के बाद अब देशभर में मौसम बदल रहा है और ठंड का असर दिखना शुरू हो गया है। मानसून के सीज़न में देशभर में रिकॉर्डतोड़ बारिश हुई और कई राज्यों में तो जमकर बादल बरसे। मानसून के जाने के बाद भी देशभर में कई राज्यों में रुक-रूककर बारिश होती रही जो अब थम गई है। हालांकि कुछ राज्यों में अभी भी इसका असर दिख रहा है क्योंकि बारिश का सिलसिला अभी भी बरकरार है। इसी बीच देश में पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) और साइक्लोनिक सर्कुलेशन (Cyclonic Circulation) के असर से मौसम फिर तेवर दिखाने वाला है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 10, 11, 12 और 13 नवंबर को कुछ राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
केरल में मानसून ने सबसे पहले एंट्री ली थी। अब इसके जाने के बाद भी इसका असर दिख रहा है। केरल में अब मौसम फिर तेवर दिखाएगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 10, 11, 12 और 13 नवंबर को केरल के कई जिलों में रुक-रूककर भारी बारिश होगी। इस दौरान तेज़ हवाएं, आंधी और बिजली गरजने का भी अलर्ट है।
मानसून के दौरान इस बार तमिलनाडु में भी शानदार बारिश हुई और अभी भी बारिश पर ब्रेक नहीं लगा है। ऐसे में तमिलनाडु में मौसम फिर से तेवर दिखाने वाला है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 10-13 को तमिलनाडु के कई जिलों में जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान बिजली गरजने की भी संभावना है।
मौसम के फिर से तेवर दिखाने से पुदुचेरी के माहे में भी 10, 11, 12 और 13 नवंबर को रुक-रूककर भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान आंधी और बिजली गरजने का भी अनुमान हैं।
राजस्थान और दिल्ली में मानसून के सीज़न में शानदार बारिश हुई, लेकिन अब दोनों जगह ठंड का असर दिखने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान और दिल्ली में दिन में धूप खिली रहेगी, लेकिन सुबह और रात को ठंड का असर दिखेगा।
