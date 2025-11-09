मौसम फिर दिखाएगा तेवर: 10, 11, 12 और 13 नवंबर को होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

मानसून (Monsoon) के शानदार सीज़न के बाद अब देशभर में मौसम बदल रहा है और ठंड का असर दिखना शुरू हो गया है। मानसून के सीज़न में देशभर में रिकॉर्डतोड़ बारिश हुई और कई राज्यों में तो जमकर बादल बरसे। मानसून के जाने के बाद भी देशभर में कई राज्यों में रुक-रूककर बारिश होती रही जो अब थम गई है। हालांकि कुछ राज्यों में अभी भी इसका असर दिख रहा है क्योंकि बारिश का सिलसिला अभी भी बरकरार है। इसी बीच देश में पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) और साइक्लोनिक सर्कुलेशन (Cyclonic Circulation) के असर से मौसम फिर तेवर दिखाने वाला है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 10, 11, 12 और 13 नवंबर को कुछ राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।