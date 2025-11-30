मौसम का फिर बदला मिज़ाज: 1 और 2 दिसंबर को भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

मानसून (Monsoon) का इस साल का सीज़न हर साल से बेहतरीन रहा। देशभर में शानदार बारिश हुई। कई राज्यों में तो रिकॉर्डतोड़ बारिश होने से नदी, तालाब और बांध लबालब भर गए। अच्छी बारिश होने से मानसून के दौरान तापमान भी कम रहा जिससे मौसम अच्छा रहा। हालांकि अब कई राज्यों में ठंड की एंट्री हो गई है, लेकिन कई राज्यों में अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। Cyclone Ditwah के कारण अब मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में 1 और 2 दिसंबर को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।