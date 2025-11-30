मौसम का फिर बदला मिज़ाज: 1 और 2 दिसंबर को भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

IMD issues Heavy Rain Alert
मानसून (Monsoon) का इस साल का सीज़न हर साल से बेहतरीन रहा। देशभर में शानदार बारिश हुई। कई राज्यों में तो रिकॉर्डतोड़ बारिश होने से नदी, तालाब और बांध लबालब भर गए। अच्छी बारिश होने से मानसून के दौरान तापमान भी कम रहा जिससे मौसम अच्छा रहा। हालांकि अब कई राज्यों में ठंड की एंट्री हो गई है, लेकिन कई राज्यों में अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। Cyclone Ditwah के कारण अब मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में 1 और 2 दिसंबर को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
मानसून ने केरल में हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले दस्तक दी थी और अभी भी राज्य में बारिश का सिलसिला बना हुआ है। अब केरल में मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 1 और 2 दिसंबर को केरल के कुछ जिलों में भारी बारिश होगी।
मानसून के दौरान तमिलनाडु में भी बेहतरीन बारिश हुई जो अभी भी जारी है। अब तमिलनाडु में मौसम का मिज़ाज फिर बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 1 और 2 दिसंबर को तमिलनाडु के कई जिलों में जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान बिजली गरजने और 50-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा चलने का भी अलर्ट है।
मौसम का मिज़ाज देश के कुछ अन्य राज्यों और क्षेत्रों में भी बदल गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 1 और 2 दिसंबर को तटीय आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, अंडमान-निकोबार, माहे, पुडुचेरी, यनम और रायलसीमा में भारी बारिश होगी। इस दौरान बिजली गरजने और आंधी-तेज़ हवा के चलने का भी अलर्ट है।
राजस्थान और दिल्ली में मानसून के दौरान शानदार बारिश हुई और इसके जाने के बाद भी कुछ दिनों तक बादल बरसे। हालांकि अब राजस्थान और दिल्ली में ठंड बढ़नी शुरू हो गई है। इसी बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राजस्थान और दिल्ली में 1 और 2 दिसंबर को सुबह और रात के समय शीत लहर चलने की संभावना है।
