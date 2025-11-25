मौसम का खेल: 26, 27, 28, 29 और 30 नवंबर को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मानसून (Monsoon) के इस बार के सीज़न में देशभर में जमकर बादल बरसे और शानदार बारिश देखने को मिली। कई राज्यों में तो इतनी भारी बारिश हुई कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए और नदी, तालाब और बांध भी लबालब हो गए। मानसून के दौरान देशभर में अच्छा मौसम रहा और लोगों को गर्मी से भी आराम मिला। मानसून के जाने के बाद कई राज्यों में बारिश रुक गई है, तो कई राज्यों में इसके असर से बारिश का सिलसिला जारी है। जल्द ही चक्रवाती तूफान सेन्यार (Cyclone Senyar) एक्टिव होने वाला है जिससे मौसम का खेल दिखेगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 26, 27, 28, 29 और 30 नवंबर को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।