मौसम का खेल: 26, 27, 28, 29 और 30 नवंबर को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Heavy rain alert issued by IMD
मानसून (Monsoon) के इस बार के सीज़न में देशभर में जमकर बादल बरसे और शानदार बारिश देखने को मिली। कई राज्यों में तो इतनी भारी बारिश हुई कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए और नदी, तालाब और बांध भी लबालब हो गए। मानसून के दौरान देशभर में अच्छा मौसम रहा और लोगों को गर्मी से भी आराम मिला। मानसून के जाने के बाद कई राज्यों में बारिश रुक गई है, तो कई राज्यों में इसके असर से बारिश का सिलसिला जारी है। जल्द ही चक्रवाती तूफान सेन्यार (Cyclone Senyar) एक्टिव होने वाला है जिससे मौसम का खेल दिखेगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 26, 27, 28, 29 और 30 नवंबर को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
केरल में मानसून के दौरान शानदार बारिश देखने की मिली और अभी भी बारिश जारी है। अब केरल में मौसम का खेल दिखेगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल में 26, 27, 28, 29 और 30 नवंबर को कई जिलों में भारी बारिश होगी। 26, 27 और 28 नवंबर को 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अलर्ट है। 29 और 30 नवंबर को 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अलर्ट है। इस दौरान बिजली गिरने की भी संभावना है।
आंध्रप्रदेश में भी मानसून के दौरान जमकर बादल बरसे। अभी भी राज्य में बारिश पर ब्रेक नहीं लगा है। चक्रवाती तूफान सेन्यार के कारण अब आंध्रप्रदेश में मौसम का खेल दिखेगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 26-30 नवंबर को आंध्रप्रदेश के तटीय क्षेत्रों में जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान तेज़ हवाएं चलने और बिजली गरजने का भी अलर्ट है।
मानसून का सीज़न तमिलनाडु के लिए भी अच्छा रहा और शानदार बारिश हुई। इसके जाने के बाद भी राज्य में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु में मौसम खेल दिखाएगा। इससे 26, 27, 28, 29 और 30 नवंबर को कई जिलों में भारी बारिश होगी। कुछ जिलों में इस दौरान आंधी चलने और बिजली गरजने का भी अलर्ट है।
देश में कुछ अन्य जगह भी मौसम का खेल दिखेगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 26-30 नवंबर को माहे, यनम, रायलसीमा और अंडमान-निकोबार में जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान लक्षद्वीप में हल्की बारिश की संभावना है।
राजस्थान और दिल्ली में मानसून के दौरान शानदार बारिश हुई, लेकिन अब ठंड ने दस्तक दी दी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 26, 27, 28, 29 और 30 नवंबर को राजस्थान और दिल्ली में सुबह और रात के तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ेगी। इसके अलावा उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी।
