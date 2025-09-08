मानसून की तेज़ी बरकरार: अगले 72 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

मानसून (Monsoon) की जब से एंट्री हुई है, तब से इसका अच्छा असर देखने को मिला है। देशभर में कई जगह मानसून जमकर बरसा है, जिससे गर्मी से तो राहत मिली है ही, साथ ही नदियों, तालाबों और बांधों में पानी का स्तर भी बढ़ा है। अभी भी देश में मानसून का असर खत्म नहीं हुआ है, जिससे बारिश का सिलसिला भी बना हुआ है। कई राज्यों में तो इतनी मूसलाधार बारिश हुई ही जिससे बाढ़, बादल फटना जैसी घटनाएं भी देखने को मिली हैं। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कहा है कि मानसून की रफ्तार बरकरार रहेगी और अगले 72 घंटों में देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
राजस्थान में इस बार मानसून की अच्छी रफ्तार देखने को मिली है। इस वजह से राज्य के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है और अभी भी इसका सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राजस्थान में मानसून की रफ्तार में तेज़ी जारी रहेगी, जिससे अगले 72 घंटों में राज्य के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान कई जगह आंधी, बिजली गरजने का भी अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जिलों में अगले 72 घंटों के दौरान हल्की बारिश का भी अनुमान है।
देश की राजधानी दिल्ली में मानसून के सीज़न की शुरुआत कुछ खास नहीं रही, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में मानसून ने रफ्तार पकड़ी है। इस कारण दिल्ली में रुक-रूककर अच्छी बारिश हुई है। अगले 72 घंटों में मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार दिल्ली में कई जगह अच्छी बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज़ हवाओं और आंधी चलने की भी संभावना है।
मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में मानसून की रफ्तार बरकरार रहने का अलर्ट जारी किया है। इससे देश के कई राज्यों में अगले 72 घंटों के दौरान भारी बारिश होगी। अगले 72 घंटों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में झमाझम बादल बरसेंगे। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात-सौराष्ट्र और कोंकण में कई जगह अगले 72 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कई इलाकों में अगले 72 घंटों में भारी बारिश होने का अलर्ट है। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड में कई जगह अगले 72 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 72 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, यनम, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और लक्षद्वीप में भी कई जगह तेज़ बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार देशभर में कई राज्यों में अगले 72 घंटों के दौरान बिजली, तेज़ हवाओं और आंधी का भी अलर्ट जारी किया गया है। इसमें उत्तरपश्चिम भारत, पूर्वी और मध्य भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत, उत्तरीपूर्व भारत के कई क्षेत्र शामिल हैं। इस दौरान रिमझिम बारिश का भी अनुमान है।