मानसून की तेज़ी बरकरार: अगले 72 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में मानसून की रफ्तार बरकरार रहने का अलर्ट जारी किया है। इससे देश के कई राज्यों में अगले 72 घंटों के दौरान भारी बारिश होगी। अगले 72 घंटों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में झमाझम बादल बरसेंगे। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात-सौराष्ट्र और कोंकण में कई जगह अगले 72 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कई इलाकों में अगले 72 घंटों में भारी बारिश होने का अलर्ट है। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड में कई जगह अगले 72 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 72 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, यनम, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और लक्षद्वीप में भी कई जगह तेज़ बारिश हो सकती है।