Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मानसून की तेज़ी बरकरार: अगले 72 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

Heavy Rain Alert: देशभर में पिछले कुछ दिन में मानसून की रफ्तार एक बार फिर तेज़ हो गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि मानसून की रफ्तार बरकरार रहेगी, जिससे देश के कई राज्यों में भारी बारिश होगी।

भारत

Tanay Mishra

Sep 08, 2025

Heavy rain alert issued by IMD
Heavy rain alert issued by IMD

मानसून (Monsoon) की जब से एंट्री हुई है, तब से इसका अच्छा असर देखने को मिला है। देशभर में कई जगह मानसून जमकर बरसा है, जिससे गर्मी से तो राहत मिली है ही, साथ ही नदियों, तालाबों और बांधों में पानी का स्तर भी बढ़ा है। अभी भी देश में मानसून का असर खत्म नहीं हुआ है, जिससे बारिश का सिलसिला भी बना हुआ है। कई राज्यों में तो इतनी मूसलाधार बारिश हुई ही जिससे बाढ़, बादल फटना जैसी घटनाएं भी देखने को मिली हैं। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कहा है कि मानसून की रफ्तार बरकरार रहेगी और अगले 72 घंटों में देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

राजस्थान में अगले 72 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट

राजस्थान में इस बार मानसून की अच्छी रफ्तार देखने को मिली है। इस वजह से राज्य के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है और अभी भी इसका सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राजस्थान में मानसून की रफ्तार में तेज़ी जारी रहेगी, जिससे अगले 72 घंटों में राज्य के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान कई जगह आंधी, बिजली गरजने का भी अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जिलों में अगले 72 घंटों के दौरान हल्की बारिश का भी अनुमान है।

दिल्ली में अगले 72 घंटों में कैसा रहेगा मौसम?

देश की राजधानी दिल्ली में मानसून के सीज़न की शुरुआत कुछ खास नहीं रही, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में मानसून ने रफ्तार पकड़ी है। इस कारण दिल्ली में रुक-रूककर अच्छी बारिश हुई है। अगले 72 घंटों में मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार दिल्ली में कई जगह अच्छी बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज़ हवाओं और आंधी चलने की भी संभावना है।

इन राज्यों में होगी भारी बारिश

मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में मानसून की रफ्तार बरकरार रहने का अलर्ट जारी किया है। इससे देश के कई राज्यों में अगले 72 घंटों के दौरान भारी बारिश होगी। अगले 72 घंटों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में झमाझम बादल बरसेंगे। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात-सौराष्ट्र और कोंकण में कई जगह अगले 72 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कई इलाकों में अगले 72 घंटों में भारी बारिश होने का अलर्ट है। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड में कई जगह अगले 72 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 72 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, यनम, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और लक्षद्वीप में भी कई जगह तेज़ बारिश हो सकती है।

बिजली, तेज़ हवाओं और आंधी का भी अलर्ट

मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार देशभर में कई राज्यों में अगले 72 घंटों के दौरान बिजली, तेज़ हवाओं और आंधी का भी अलर्ट जारी किया गया है। इसमें उत्तरपश्चिम भारत, पूर्वी और मध्य भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत, उत्तरीपूर्व भारत के कई क्षेत्र शामिल हैं। इस दौरान रिमझिम बारिश का भी अनुमान है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#WeatherNews

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather report

Updated on:

08 Sept 2025 03:44 pm

Published on:

08 Sept 2025 03:03 pm

Hindi News / National News / मानसून की तेज़ी बरकरार: अगले 72 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.