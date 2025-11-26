मौसम फिर दिखाएगा तेवर: 27, 28, 29 और 30 नवंबर को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

◙ केरल में इस साल मानसून के दौरान शानदार बारिश हुई और अभी भी बारिश जारी है। अब केरल में मौसम फिर तेवर दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल के कई जिलों में 27, 28, 29 और 30 नवंबर को भारी बारिश होगी। इस दौरान तेज़ हवा चलने का भी अलर्ट है।



◙ तमिलनाडु के लिए भी इस बार का मानसून काफी अच्छा रहा और जमकर बादल बरसे। अभी भी राज्य में बारिश रुकी नहीं है। तमिलनाडु में अब मौसम फिर तेवर दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट तमिलनाडु के कई जिलों में 27, 28, 29 और 30 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बिजली गरजने का भी अलर्ट है।



◙ आंध्रप्रदेश में भी मानसून के सीज़न में बेहतरीन बारिश हुई और अभी भी बारिश जारी है। राज्य में अब मौसम फिर तेवर दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में 27-30 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बिजली गरजने और तेज़ हवा चलने का भी अलर्ट है।