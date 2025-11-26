मौसम फिर दिखाएगा तेवर: 27, 28, 29 और 30 नवंबर को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Heavy rain alert by IMD
मानसून (Monsoon) में इस बार देशभर में जमकर बादल बरसे। मानसून का सीज़न कमाल का रहा और कई राज्यों में भारी बारिश देखने को मिली। इससे मौसम अच्छा रहा और लोगों को गर्मी से आराम मिला। साथ ही पानी की किल्लत भी दूर हुई। मानसून के जाने के बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे कई राज्यों में अभी भी इसका असर बना हुआ है, जिससे बारिश पर ब्रेक नहीं लगा है और अभी भी बारिश हो रही है। अब मौसम फिर तेवर दिखाने की तैयारी में है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में 27, 28, 29 और 30 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
◙ केरल में इस साल मानसून के दौरान शानदार बारिश हुई और अभी भी बारिश जारी है। अब केरल में मौसम फिर तेवर दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल के कई जिलों में 27, 28, 29 और 30 नवंबर को भारी बारिश होगी। इस दौरान तेज़ हवा चलने का भी अलर्ट है।
◙ तमिलनाडु के लिए भी इस बार का मानसून काफी अच्छा रहा और जमकर बादल बरसे। अभी भी राज्य में बारिश रुकी नहीं है। तमिलनाडु में अब मौसम फिर तेवर दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट तमिलनाडु के कई जिलों में 27, 28, 29 और 30 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बिजली गरजने का भी अलर्ट है।
◙ आंध्रप्रदेश में भी मानसून के सीज़न में बेहतरीन बारिश हुई और अभी भी बारिश जारी है। राज्य में अब मौसम फिर तेवर दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में 27-30 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बिजली गरजने और तेज़ हवा चलने का भी अलर्ट है।
मौसम विभाग के अनुसार देश में कुछ अन्य जगह भी मौसम फिर तेवर दिखाएगा। ऐसे में माहे, यनम, रायलसीमा, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार में 27, 28, 29 और 30 नवंबर को जमकर बादल बरसेंगे।
मानसून के दौरान राजस्थान और दिल्ली में भारी बारिश हुई और मौसम भी सुहावना रहा, लेकिन अब ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है और धीरे-धीरे बढ़ भी रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राजस्थान और दिल्ली में 27, 28, 29 और 30 नवंबर को तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट होगी। इससे ठंड बढ़ेगी। हालांकि दिन के समय अच्छी धूप रहेगी, लेकिन सुबह और रात को ठंड का एहसास होगा।
