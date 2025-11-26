Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मौसम फिर दिखाएगा तेवर: 27, 28, 29 और 30 नवंबर को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Heavy Rain Alert: देश के कई राज्यों में अभी भी बारिश हो रही है। अब मौसम फिर तेवर दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि कई राज्यों में 27, 28, 29 और 30 नवंबर को भारी बारिश होगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 26, 2025

Heavy rain alert

Heavy rain alert by IMD

मानसून (Monsoon) में इस बार देशभर में जमकर बादल बरसे। मानसून का सीज़न कमाल का रहा और कई राज्यों में भारी बारिश देखने को मिली। इससे मौसम अच्छा रहा और लोगों को गर्मी से आराम मिला। साथ ही पानी की किल्लत भी दूर हुई। मानसून के जाने के बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे कई राज्यों में अभी भी इसका असर बना हुआ है, जिससे बारिश पर ब्रेक नहीं लगा है और अभी भी बारिश हो रही है। अब मौसम फिर तेवर दिखाने की तैयारी में है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में 27, 28, 29 और 30 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।

इन राज्यों में होगी भारी बारिश

केरल में इस साल मानसून के दौरान शानदार बारिश हुई और अभी भी बारिश जारी है। अब केरल में मौसम फिर तेवर दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल के कई जिलों में 27, 28, 29 और 30 नवंबर को भारी बारिश होगी। इस दौरान तेज़ हवा चलने का भी अलर्ट है।

तमिलनाडु के लिए भी इस बार का मानसून काफी अच्छा रहा और जमकर बादल बरसे। अभी भी राज्य में बारिश रुकी नहीं है। तमिलनाडु में अब मौसम फिर तेवर दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट तमिलनाडु के कई जिलों में 27, 28, 29 और 30 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बिजली गरजने का भी अलर्ट है।

आंध्रप्रदेश में भी मानसून के सीज़न में बेहतरीन बारिश हुई और अभी भी बारिश जारी है। राज्य में अब मौसम फिर तेवर दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में 27-30 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बिजली गरजने और तेज़ हवा चलने का भी अलर्ट है।

इन जगहों पर जमकर बरसेंगे बादल

मौसम विभाग के अनुसार देश में कुछ अन्य जगह भी मौसम फिर तेवर दिखाएगा। ऐसे में माहे, यनम, रायलसीमा, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार में 27, 28, 29 और 30 नवंबर को जमकर बादल बरसेंगे।

राजस्थान और दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

मानसून के दौरान राजस्थान और दिल्ली में भारी बारिश हुई और मौसम भी सुहावना रहा, लेकिन अब ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है और धीरे-धीरे बढ़ भी रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राजस्थान और दिल्ली में 27, 28, 29 और 30 नवंबर को तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट होगी। इससे ठंड बढ़ेगी। हालांकि दिन के समय अच्छी धूप रहेगी, लेकिन सुबह और रात को ठंड का एहसास होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather report

Updated on:

26 Nov 2025 04:23 pm

Published on:

26 Nov 2025 04:21 pm

Hindi News / National News / मौसम फिर दिखाएगा तेवर: 27, 28, 29 और 30 नवंबर को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना

राबड़ी आवास विवाद के बीच छलका रोहिणी आचार्य का दर्द, लालू के साथ AI वीडियो किया शेयर, लिखा- किसी बेटी का बाप होना आसान नहीं…’

रोहिणी आचार्य
पटना

विशाल गार्डन, मॉडर्न इंटीरियर और हाई सिक्योरिटी… कितना आलीशान है राबड़ी देवी का नया बंगला 39 हार्डिंग रोड?

bihar politics
पटना

10 सर्कुलर रोड से पहले किस बंगले में रहता था लालू परिवार? 2005 में घर खाली करने के नोटिस पर क्यों भड़क गए थे लालू यादव

bihar politics
पटना

400 माफिया रडार पर, स्कूल-कॉलेज के बाहर स्पेशल फोर्स… क्राइम कंट्रोल के लिए सम्राट चौधरी का एक्शन प्लान तैयार

bihar news: सम्राट चौधरी
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.