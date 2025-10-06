मानसून की जोरदार वापसी: 7, 8, 9 और 10 अक्टूबर को होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

Heavy rain alert by IMD
मानसून (Monsoon) का यह सीज़न काफी शानदार रहा है। मानसून के इस सीज़न में देशभर में जमकर बादल बरसे हैं, जिससे न सिर्फ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, बल्कि कई राज्यों में नदी, तालाब और बांध भी पूरे भर गए हैं। कुछ समय के लिए धीमा पड़ने के बाद अब मानसून की जोरदार वापसी हो गई है और l देश के कई राज्यों में मानसून की वापसी और फिर से इसके रफ्तार पकड़ने से बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। इस कारण तापमान में गिरावट देखने को मिली है और एक बार फिर मौसम सुहावना हो गया है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 7, 8, 9 और 10 अक्टूबर को कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
राजस्थान में मानसून की जोरदार वापसी देखने को मिली है, जिससे राज्य में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार राजस्थान के कई जिलों में 7, 8, 9 और 10 अक्टूबर को भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान कई जिलों में आंधी, तेज़ हवाएं, ओलावृष्टि, बिजली गरजने की भी संभावना है।
देश की राजधानी दिल्ली में भी मानसून वापस लौट आया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 7-10 अक्टूबर को तेज़ बारिश का अलर्ट है। इस दौरान आंधी और तेज़ हवाओं के चलने का भी अनुमान है।
मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार मानसून की जोरदार वापसी का असर देश के कई राज्यों में देखने को मिलेगा। 7, 8, 9 और अक्टूबर को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर के कई जिलों में भारी बारिश होगी। इस दौरान आंधी और बिजली भी गरजने का अलर्ट है। मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कई जिलों में 7-10 अक्टूबर को रुक-रुककर तेज़ बारिश होगी। इस दौरान कई जगह 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी अलर्ट है। महाराष्ट्र, गोवा और कोंकण में कुछ जगहों पर अगले 4 दिन तेज़ बारिश की संभावना है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, असम और नागालैंड में कई जगह 7, 8, 9 और 10 अक्टूबर को भारी बारिश होने का अलर्ट है। इस दौरान बिजली गरजने और तेज़ हवाओं का भी अनुमान है। 7-10 अक्टूबर को तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, यनम और तेलंगाना में कुछ इलाकों में जमकर बादल बरसने का अलर्ट है। इस दौरान तेज़ हवाओं और बिजली गरजने की भी संभावना है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
मौसम समाचार