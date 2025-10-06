मानसून की जोरदार वापसी: 7, 8, 9 और 10 अक्टूबर को होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार मानसून की जोरदार वापसी का असर देश के कई राज्यों में देखने को मिलेगा। 7, 8, 9 और अक्टूबर को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर के कई जिलों में भारी बारिश होगी। इस दौरान आंधी और बिजली भी गरजने का अलर्ट है। मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कई जिलों में 7-10 अक्टूबर को रुक-रुककर तेज़ बारिश होगी। इस दौरान कई जगह 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी अलर्ट है। महाराष्ट्र, गोवा और कोंकण में कुछ जगहों पर अगले 4 दिन तेज़ बारिश की संभावना है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, असम और नागालैंड में कई जगह 7, 8, 9 और 10 अक्टूबर को भारी बारिश होने का अलर्ट है। इस दौरान बिजली गरजने और तेज़ हवाओं का भी अनुमान है। 7-10 अक्टूबर को तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, यनम और तेलंगाना में कुछ इलाकों में जमकर बादल बरसने का अलर्ट है। इस दौरान तेज़ हवाओं और बिजली गरजने की भी संभावना है।