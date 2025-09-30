अगले 4 दिन धुआंधार बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए दी चेतावनी

भारी बारिश का अलर्ट (IANS)
Heavy Rain Alert: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले चार दिनों (1 से 4 अक्टूबर 2025) में देश के कई हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। खासतौर पर दक्षिणी और पूर्वी भारत में मानसून की विदाई के बावजूद एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बनने से धुआंधार बारिश का दौर शुरू हो सकता है। इस अलर्ट से महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, पूर्वोत्तर राज्यों (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश) और छत्तीसगढ़ जैसे 10 राज्यों प्रभावित हो सकते हैं। विभाग ने रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि बाढ़, भूस्खलन और जलभराव का खतरा बढ़ गया है।
|राज्य/क्षेत्र
|अलर्ट
|कब होगी बारिश
|महाराष्ट्र (मुंबई, कोकण)
|रेड (अत्यधिक भारी)
|1-3 अक्टूबर
|तेलंगाना
|रेड
|1 अक्टूबर
|आंध्र प्रदेश (तटीय)
|ऑरेंज (भारी)
|1-4 अक्टूबर
|ओडिशा
|रेड
|2-4 अक्टूबर
|गुजरात (सौराष्ट्र, कच्छ)
|येलो (भारी)
|30 सितंबर-2 अक्टूबर
|तमिलनाडु
|ऑरेंज
|1-3 अक्टूबर
|कर्नाटक (आंतरिक)
|येलो
|30 सितंबर (जारी)
|पूर्वोत्तर (असम, मेघालय)
|ऑरेंज
|1-4 अक्टूबर
|छत्तीसगढ़
|रेड
|30 सितंबर-2 अक्टूबर
|पश्चिम बंगाल (उप-हिमालयी)
|ऑरेंज
|1-3 अक्टूबर
दक्षिणी प्रायद्वीप में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश (24 घंटे में 200 मिमी से अधिक) हो सकती है, खासकर तेलंगाना (1 अक्टूबर), आंध्र प्रदेश और यानम (26-30 सितंबर से जारी), तथा तमिलनाडु के तटीय इलाकों में। महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघार जिलों के लिए 28 सितंबर को जारी रेड अलर्ट अब 1-2 अक्टूबर तक बढ़ सकता है, जहां 28 सितंबर को ही 100-150 मिमी बारिश दर्ज की गई है।
