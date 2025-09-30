अगले 4 दिन धुआंधार बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए दी चेतावनी

Heavy Rain Alert: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले चार दिनों (1 से 4 अक्टूबर 2025) में देश के कई हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। खासतौर पर दक्षिणी और पूर्वी भारत में मानसून की विदाई के बावजूद एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बनने से धुआंधार बारिश का दौर शुरू हो सकता है। इस अलर्ट से महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, पूर्वोत्तर राज्यों (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश) और छत्तीसगढ़ जैसे 10 राज्यों प्रभावित हो सकते हैं। विभाग ने रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि बाढ़, भूस्खलन और जलभराव का खतरा बढ़ गया है।