मानसून की रफ्तार होगी तेज़: 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सितंबर को होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

मानसून (Monsoon) को दस्तक दिए हुए दो महीने से भी ज़्यादा समय हो चुका है और अभी भी इसका असर बरकरार है। मानसून का यह सीज़न काफी अच्छा रहा है, जिससे देशभर के कई राज्यों में अच्छी बारिश हुई है। इससे नदी-बांध भी भर गए, जिससे पानी की कमी दूर हुई है। कुछ राज्यों में तो इस वजह से बादल फटने, मूसलाधार बारिश और बाढ़ के मामले भी देखे गए हैं, जिससे लोगों को काफी नुकसान भी हुआ है। देशभर में मानसून की रफ्तार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, जिससे रुक-रूककर बारिश का सिलसिला बना हुआ है। अब एक बार फिर मानसून की रफ्तार तेज़ होने वाली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सितंबर के दौरान देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
राजस्थान में इस बार मानसून जमकर बरस रहा है। राज्य के कई जिलों में मानसू का अच्छा असर दिखा है, जिससे अच्छी बारिश हुई है। राजस्थान में अभी भी रुक-रूककर बारिश का सिलसिला बना हुआ है। राजस्थान में मानसून की रफ्तार एक बार फिर तेज़ होने वाली है, जिससे मानसून जमकर बरसेगा। मौसम विभाग के अलर्ट अनुसार 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सितंबर के दौरान राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। कुछ जिलों में इस दौरान रिमझिम बारिश का भी अनुमान है। साथ ही राज्य के कई जिलों में इस दौरान तेज़ हवाएं, आंधी और बिजली का भी अलर्ट है।
देश की राजधानी दिल्ली में इस बार मानसून की रफ्तार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। मानसून के इस सीज़न में दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, पर पिछले कुछ हफ्तों में मानसून ने अच्छा असर दिखाया है। इससे रुक-रुककर बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि दिल्ली में अगले 7 दिन रुक-रूककर कहीं भारी, तो कहीं रिमझिम बारिश का अलर्ट है।
1-7 सितंबर के लिए मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आइए नज़र डालते हैं मौसम विभाग के इस अलर्ट पर।
◙ उत्तरपश्चिम भारत की बात करें, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में मानसून की रफ्तार के बने रहने से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सितंबर के दौरान भारी बारिश हो सकती है।
◙ दक्षिण भारत में भी मानसून की रफ्तार में तेज़ी आएगी और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, यनम, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और लक्षद्वीप में कई जगह झमाझम बादल बरसेंगे। इस दौरान तेज़ हवाएं और आंधी का भी अलर्ट है।
◙ पश्चिम भारत की बात करें, तो मानसून के असर से महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात-सौराष्ट्र और कोंकण में कई जगह अगले 7 दिन गरज के साथ भारी बारिश का अलर्ट है।
◙ उत्तरीपूर्व भारत में भी मानसून करवट लेगा, जिससे मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड में कई जगह 1-7 सितंबर के दौरान झमाझम बादल बरसने का अलर्ट है।
◙ पूर्वी और मध्य भारत के मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कई इलाकों में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सितंबर के दौरान मानसून के जमकर बरसने का अलर्ट है। इससे तेज़ हवाओं के साथ अच्छी बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सितंबर के दौरान उत्तरपश्चिम भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, उत्तरीपूर्व भारत और पूर्वी और मध्य भारत के कई इलाकों में हल्की-मध्यम बारिश का अलर्ट है। इस दौरान तेज़ हवाएं और आंधी भी चल सकती हैं।