मानसून की रफ्तार होगी तेज़: 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सितंबर को होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

1-7 सितंबर के लिए मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आइए नज़र डालते हैं मौसम विभाग के इस अलर्ट पर।



◙ उत्तरपश्चिम भारत की बात करें, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में मानसून की रफ्तार के बने रहने से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सितंबर के दौरान भारी बारिश हो सकती है।



◙ दक्षिण भारत में भी मानसून की रफ्तार में तेज़ी आएगी और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, यनम, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और लक्षद्वीप में कई जगह झमाझम बादल बरसेंगे। इस दौरान तेज़ हवाएं और आंधी का भी अलर्ट है।



◙ पश्चिम भारत की बात करें, तो मानसून के असर से महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात-सौराष्ट्र और कोंकण में कई जगह अगले 7 दिन गरज के साथ भारी बारिश का अलर्ट है।



◙ उत्तरीपूर्व भारत में भी मानसून करवट लेगा, जिससे मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड में कई जगह 1-7 सितंबर के दौरान झमाझम बादल बरसने का अलर्ट है।



◙ पूर्वी और मध्य भारत के मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कई इलाकों में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सितंबर के दौरान मानसून के जमकर बरसने का अलर्ट है। इससे तेज़ हवाओं के साथ अच्छी बारिश हो सकती है।