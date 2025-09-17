मानसून का कमबैक: अगले 100 घंटों में होगी मूसलाधार बारिश, इन राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट

मानसून (Monsoon) का यह सीज़न पूरे देश के लिए काफी शानदार रहा है। देशभर में मानसून की अच्छी रफ्तार देखने को मिली, जिससे अच्छी बारिश हुई है। देश के कई राज्यों में जमकर बादल बरसे और मूसलाधार बारिश हुई। कुछ राज्यों में तो इस बजह से बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो गए, तो कई राज्यों में मूसलधार बारिश से नदी, तालाब और बांध पूरी तरह से भर गए। हालांकि अब देशभर में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है, लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी बारिश का सिलसिला बरकरार है। लेकिन अभी मानसून पर लगाम नहीं लगने वाली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) के अनुसार मानसून का कमबैक होगा। इससे अगले 100 घंटों में देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) है।
राजस्थान के लिए मानसून का यह सीज़न काफी अच्छा रहा है। इससे राज्य के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। हालांकि अब राजस्थान में मानसून की रफ्तार धीमी हो गई है, जिससे पिछले कुछ दिनों में बारिश नहीं हुई है। लेकिन मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार राजस्थान में मानसून का कमबैक होगा। इससे पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में अगले 100 घंटों में रुक-रूककर मूसलाधार बारिश हो सकती है। इस दौरान कई जगह आंधी और तेज़ हवाएं भी चलने का अलर्ट है।
देश की राजधानी दिल्ली में मानसून का पहला दौर कुछ खास नहीं रहा, लेकिन दूसरे दौर में अच्छी बारिश देखने को मिली। हालांकि पिछले कुछ दिन में राजस्थान की ही तरह दिल्ली में भी बारिश नहीं हुई है, लेकिन मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार अगले 100 घंटों में दिल्ली के कुछ इलाकों में मानसून के कमबैक से हल्की बारिश का अनुमान है।
मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार अगले 100 घंटों में कई राज्यों में मानसून के कमबैक से रुक-रूककर मूसलाधार बारिश होगी। उत्तरपश्चिम भारत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और हरियाणा के कुछ जिलों में अगले 100 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में अगले 100 घंटों में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, यनम, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कुछ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ जमकर बादल बरसेंगे। पश्चिम भारत में मानसून की तेज़ रफ्तार से महाराष्ट्र, गोवा और कोंकण के कुछ जिलों में अगले 100 घंटों में गरज के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। उत्तरीपूर्व भारत में भी मानसून की तेज़ी से असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड में कुछ जगह रुक-रूककर तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी और मध्य भारत के मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, अंडमान-निकोबार और विदर्भ के कई इलाकों में अगले 100 घंटों में अच्छी बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार अगले 100 घंटों में उत्तरपश्चिम भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, उत्तरीपूर्व भारत और पूर्वी और मध्य भारत के कई इलाकों में हल्की बारिश का अलर्ट है। इस दौरान तेज़ हवाएं और आंधी भी चल सकती हैं।