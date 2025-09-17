मानसून का कमबैक: अगले 100 घंटों में होगी मूसलाधार बारिश, इन राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार अगले 100 घंटों में कई राज्यों में मानसून के कमबैक से रुक-रूककर मूसलाधार बारिश होगी। उत्तरपश्चिम भारत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और हरियाणा के कुछ जिलों में अगले 100 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में अगले 100 घंटों में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, यनम, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कुछ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ जमकर बादल बरसेंगे। पश्चिम भारत में मानसून की तेज़ रफ्तार से महाराष्ट्र, गोवा और कोंकण के कुछ जिलों में अगले 100 घंटों में गरज के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। उत्तरीपूर्व भारत में भी मानसून की तेज़ी से असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड में कुछ जगह रुक-रूककर तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी और मध्य भारत के मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, अंडमान-निकोबार और विदर्भ के कई इलाकों में अगले 100 घंटों में अच्छी बारिश हो सकती है।