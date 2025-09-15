मानसून फिर दिखाएगा तेवर: 16-20 सितंबर को होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का इन राज्यों के लिए अलर्ट

मानसून (Monsoon) ने जब से देश में दस्तक दी है, तब से अब तक इसका शानदार सीज़न देखने को मिला है। मानसून की अच्छी रफ्तार से देशभर में कई राज्यों में अच्छी बारिश हुई है। इससे न सिर्फ पानी की कमी दूर हुई है, बल्कि लोगों को गर्मी से भी आराम मिला है क्योंकि अच्छी बारिश के दौरान मौसम सुहावना रहा है। देश में अब मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है लेकिन अभी भी इसका असर खत्म नहीं हुआ है। इस वजह से रुक-रूककर बारिश का सिलसिला भी बना हुआ है। अब एक बार फिर मानसून फिर अपने तेवर दिखाने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 16-20 सितंबर को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार उत्तरपश्चिम भारत में मानसून फिर तेवर दिखाएगा। राजस्थान और दिल्ली में फिलहाल बारिश का सिलसिला रुक गया है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार 18 अगस्त से राजस्थान में एक बार कुछ जगहों पर फिर बारिश शुरू हो सकती है। वहीं 16-20 सितंबर को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में कई जगह रुक-रूककर भारी बारिश हो सकती है, तो कुछ जगहों पर रिमझिम बारिश का अलर्ट है।
मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम भारत में भी मानसून फिर से तेवर दिखाएगा। इससे महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात-सौराष्ट और कोंकण में कुछ जिलों में 16-20 सितंबर को गरज के साथ भारी बारिश का अलर्ट है। कुछ जिलों में इस दौरान हल्की बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार दक्षिण भारत में मानसून की रफ्तार से भारी बारिश का सिलसिला बना रहेगा। इससे 16-20 सितंबर को तमिलनाडु, यनम, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में कुछ जगह जमकर बादल बरसेंगे। मौसम विभाग के अनुसार इन जगह तेज़ हवाओं के साथ बारिश होगी। हवा की रफ्तार 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की होने का अनुमान है और इसके साथ ही बिजली गरजने की भी संभावना है।
अगले 5 दिनों में मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी और मध्य भारत के कई राज्यों में मानसून फिर से तेवर दिखाएगा। इससे मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान-निकोबार, झारखंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम, बिहार, ओडिशा और विदर्भ के कई इलाकों में रुक-रूककर गरज के साथ बारिश होगी और यह बारिश काफी अच्छी थी। इस दौरान कुछ जगहों में हल्की बारिश का भी अलर्ट है।
उत्तरीपूर्व भारत में भी मानसून फिर से तेवर दिखाएगा। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर में अगले 5 दिन कई जगह रुक-रूककर भारी बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर रिमझिम बारिश का भी अलर्ट है। इस दौरान आंधी और बिजली गिरने का भी अलर्ट है।