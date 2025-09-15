मानसून फिर दिखाएगा तेवर: 16-20 सितंबर को होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का इन राज्यों के लिए अलर्ट

मानसून (Monsoon) ने जब से देश में दस्तक दी है, तब से अब तक इसका शानदार सीज़न देखने को मिला है। मानसून की अच्छी रफ्तार से देशभर में कई राज्यों में अच्छी बारिश हुई है। इससे न सिर्फ पानी की कमी दूर हुई है, बल्कि लोगों को गर्मी से भी आराम मिला है क्योंकि अच्छी बारिश के दौरान मौसम सुहावना रहा है। देश में अब मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है लेकिन अभी भी इसका असर खत्म नहीं हुआ है। इस वजह से रुक-रूककर बारिश का सिलसिला भी बना हुआ है। अब एक बार फिर मानसून फिर अपने तेवर दिखाने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 16-20 सितंबर को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।