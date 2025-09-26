मानसून फिर दिखाएगा असर: 27, 28, 29 और 30 सितंबर को होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

मानसून (Monsoon) की एंट्री से अब तक कई राज्यों में इसकी रफ्तार अभी भी बनी हुई है। मानसून का यह सीज़न शानदार रहा है। इस वजह से देशभर में काफी अच्छी बारिश हुई है। मानसून के असर से देशभर के कई राज्यों में अच्छी बारिश से नदी, तालाब और बांध लबालब हो गए हैं। मानसून का असर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, जिससे कई राज्यों में अभी भी बारिश का सिलसिला भी जारी है। अब एक बार फिर मानसून अपना असर दिखाने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 27, 28, 29 और 30 सितंबर को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
राजस्थान के लिए मानसून का यह सीज़न काफी अच्छा रहा है। इससे राज्य के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। हालांकि अब राज्य में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है, लेकिन अभी भी पूरी तरह मानसून का असर खत्म नहीं हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून एक बार फिर राजस्थान में असर दिखाएगा। इससे कई जिलों में 27, 28, 29 और 30 सितंबर को रिमझिम बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज़ आंधी और बिजली गरजने का भी अलर्ट है।
मौसम विभाग के अनुसार 27, 28, 29 और 30 सितंबर को देश के कई राज्यों में मानसून फिर से असर दिखाएगा जिससे भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तरपश्चिम भारत की बात करें, तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 27-30 सितंबर को कुछ जिलों हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिम भारत की बात करें, तो महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात-सौराष्ट्र और कोंकण में कुछ जगह अगले 4 दिन गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, यनम, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और लक्षद्वीप में कुछ जगह 27-30 सितंबर को जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान 30-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और बिजली गरजने का अलर्ट भी है। पूर्वी और मध्य भारत के मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कुछ इलाकों में अगले 4 दिन में तेज़ बारिश का अलर्ट है। उत्तरीपूर्व भारत में मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड के कुछ जिलों में 27, 28, 29 और 30 सितंबर को तेज़ बारिश का अलर्ट है।
मौसम विभाग के अनुसार 27, 28, 29 और 30 सितंबर के दौरान उत्तरपश्चिम भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, उत्तरीपूर्व भारत और पूर्वी और मध्य भारत के कई इलाकों में हल्की-मध्यम बारिश का अलर्ट है। इस दौरान तेज़ हवाएं और आंधी भी चल सकती हैं।