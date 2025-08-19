Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मानसून फिर दिखाएगा असर: 20-26 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

Heavy Rain Alert: देश के कई हिस्सों में मानसून की रफ्तार बरकरार है, तो कई राज्यों में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। इसी बीच मौसम विभाग ने 20-26 अगस्त तक के लिए अलर्ट जारी किया है जिसके अनुसार मानसून एक बार फिर अपना असर दिखाएगा।

भारत

Tanay Mishra

Aug 19, 2025

Heavy rain alert
Heavy rain

मानसून (Monsoon) को दस्तक दिए डेढ़ महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है। इस दौरान देश के कई राज्यों में अच्छी बारिश देखने को मिली है। कुछ राज्यों में तो ज़्यादा बारिश की वजह से लोगों का बुरा हाल हो गया। कुछ राज्यों में बादल फटने और बाढ़ की वजह से जान-माल का भी नुकसान हुआ। अभी भी कई राज्यों में मानसून की रफ्तार बरकरार है, लेकिन कई राज्यों में मानसून की रफ्तार धीमी हो गई है। इस वजह से तापमान भी बढ़ा है और लोगों को गर्मी ने एक बार फिर सताना शुरू कर दिया है। भले ही मानसून की रफ्तार कई राज्यों में धीमी हो गई है, लेकिन जल्द ही मानसून एक बार फिर अपना असर दिखाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 20-26 अगस्त तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।

राजस्थान में मानसून फिर पकड़ सकता है रफ्तार

राजस्थान में इस बार मानसून का अच्छा असर दिखा है। मानसून के इस सीज़न में राज्य में अच्छी बारिश हुई है। इससे न सिर्फ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, बल्कि बांधों में पानी का स्तर भी बढ़ गया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जल्द ही यह बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ सकता है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राजस्थान में 21 अगस्त को या उसके बाद मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार 21-24 अगस्त के दौरान राजस्थान के कई जिलों में बारिश हो सकती है।

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिन में मौसम बदला है और रुक-रूककर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन दिल्ली में बारिश का सिलसिला ऐसे ही बरकरार रह सकता है। बारिश के साथ तेज़ हवाओं के चलने की भी संभावना है। इससे दिल्लीवासियों को गर्मी से राहत मिलती रहेगी।

मुंबई में जमकर बरस रहे हैं बादल

हर मानसून की तरह इस बार भी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में जमकर बादल बरस रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से तो भारी बारिश का सिलसिला बना हुआ है। इससे लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार 20-26 अगस्त तक मुंबई में भारी बारिश का सिलसिला ऐसे ही बरकरार रहेगा। साथ ही महाराष्ट्र के कुछ अन्य जिलों में भी इस दौरान अच्छी बारिश होने की संभावना है।

इन राज्यों में होगी भारी बारिश

मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार 20-26 अगस्त तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश होगी। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू-कश्मीर और हरियाणा के कई जिलों में अगले 7 दिन रुक-रूककर भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान कई जिलों में हल्की बारिश भी हो सकती है। अगले 7 दिन मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी तो कई जिलों में रिमझिम बारिश का अलर्ट है। गोवा में भी 20-26 अगस्त तक कई जगह अच्छी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और लक्षद्वीप के कई क्षेत्रों में अगले 7 दिन मूसलाधार बारिश तो कई क्षेत्रों में हल्की-मध्यम बारिश हो सकती है। 20-26 अगस्त तक मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड के कई जिलों में रुक-रूककर अच्छी बारिश होने का अलर्ट है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#WeatherNews

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather report

Published on:

19 Aug 2025 04:38 pm

Hindi News / National News / मानसून फिर दिखाएगा असर: 20-26 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.