मानसून फिर दिखाएगा असर: 20-26 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

मानसून (Monsoon) को दस्तक दिए डेढ़ महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है। इस दौरान देश के कई राज्यों में अच्छी बारिश देखने को मिली है। कुछ राज्यों में तो ज़्यादा बारिश की वजह से लोगों का बुरा हाल हो गया। कुछ राज्यों में बादल फटने और बाढ़ की वजह से जान-माल का भी नुकसान हुआ। अभी भी कई राज्यों में मानसून की रफ्तार बरकरार है, लेकिन कई राज्यों में मानसून की रफ्तार धीमी हो गई है। इस वजह से तापमान भी बढ़ा है और लोगों को गर्मी ने एक बार फिर सताना शुरू कर दिया है। भले ही मानसून की रफ्तार कई राज्यों में धीमी हो गई है, लेकिन जल्द ही मानसून एक बार फिर अपना असर दिखाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 20-26 अगस्त तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।