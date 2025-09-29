मानसून फिर दिखाएगा प्रभाव: अगले 6 दिन होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का इन राज्यों के लिए अलर्ट

मानसून (Monsoon) के दस्तक देने के बाद से ही देशभर में काफी अच्छी बारिश हुई है। मानसून के इस सीज़न में देशभर में ही जमकर बादल बरसे हैं। अच्छी बारिश की वजह से इस दौरान न सिर्फ मौसम सुहावना हुआ, बल्कि लोगों को गर्मी से राहत भी मिली। अब देश में कई जगह मानसून की रफ्तार धीमी हो गई है, जिससे पारा फिर से बढ़ा है। हालांकि मानसून का असर अभी भी बना हुआ है, जिससे कई राज्यों में अभी भी बारिश का सिलसिला थमा नहीं है। ऐसे में मानसून फिर अपना प्रभाव दिखाने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 6 दिन के लिए देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।