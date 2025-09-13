मानसून फिर दिखाएगा असर: अगले 96 घंटों में होगी भारी बारिश, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

मानसून (Monsoon) ने इस बार देशभर में अच्छा असर दिखाया है। पिछले करीब ढाई महीने से मानसून के असर से देशभर में काफी अच्छी बारिश हुई है। मानसून की तेज़ रफ्तार से कई राज्यों में जमकर बादल बरसे हैं। इससे न सिर्फ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, बल्कि कई राज्यों में नदियों, तालाबों और बांधों में पानी का लेवल भी बढ़ा है। मानसून का असर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, जिससे रुक-रूककर बारिश का सिलसिला भी बना हुआ है। अब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने बताया कि मानसून फिर असर दिखाएगा। इससे अगले 96 घंटों में देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।