Heavy Rain Alert: मानसून की करवट से 11-17 अगस्त तक जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार देश के कई राज्यों में अगले 7 दिन जमकर बादल बरसेंगे। मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 11-16 अगस्त के दौरान कई जगहों पर गरज के साथ भारी बारिश होने के अनुमान है। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड में अगले 7 दिन रुक-रूककर कहीं मूसलधार तो कहीं हल्की बारिश होगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में 11-16 तो कुछ जिलों में 17 अगस्त को अच्छी बारिश होगी। इस दौरान आंधी और बिजली की भी संभावना है। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और कोंकण में 12-17 अगस्त के दौरान कुछ जिलों में रिमझिम, तो कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, यनम, रायलसीमा, कर्नाटक, तेलंगाना और लक्षद्वीप में अगले 7 दिन कई हिस्सों में जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान आंधी के साथ कुछ जगह बिजली गिरने की भी संभावना है।