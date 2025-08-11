11 अगस्त 2025,

सोमवार

राष्ट्रीय

Heavy Rain Alert: मानसून की करवट से 11-17 अगस्त तक जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Heavy Rain Alert: मानसून एक बार फिर करवट लेने वाला है। देश के कई राज्यों में जमकर बादल बरसेंगे। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

भारत

Tanay Mishra

Aug 11, 2025

Rain alert
Heavy rainfall (Representational Photo)

मानसून (Monsoon) की रफ्तार में उतार-चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। मानसून की एंट्री को एक महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है। देश के कई राज्यों में मानसून की वजह से अच्छी बारिश हुई है। कई राज्यों में तो इतनी बारिश हुई कि पानी की कमी खत्म हो गई। कुछ राज्यों में तो भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई। हालांकि अब कुछ राज्यों में मानसून की रफ्तार में उतार देखने को मिला है, जिससे पिछले कुछ दिन में मामूली बारिश ही हुई है और गर्मी भी बढ़ गई है। हालांकि अब एक बार फिर मानसून करवट लेने वाला है जिससे इसकी रफ्तार में फिर से चढ़ाव देखने को मिलेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 11-17 अगस्त तक के लिए देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।

राजस्थान में मानसून फिर लेगा करवट

राजस्थान में इस बार अच्छी बारिश हुई है, लेकिन पिछले कुछ दिन में बारिश का सिलसिला लगभग थम सा गया है। हालांकि रक्षाबंधन के दिन कुछ जिलों में हल्की बारिश ज़रूरी हुई थी, लेकिन वो सिलसिला बरकरार नहीं रहा। लेकिन अब एक बार फिर राजस्थान में मानसून करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के कई हिस्सों में 11-17 अगस्त के दौरान हल्की बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में फिर से गिरावट होगी। वहीं कई जिलों में 15 और 16 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट है।

राजधानी दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

देश की राजधानी में रक्षाबंधन से पहले कई दिन से बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन रक्षाबंधन से एक रात पहले बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और त्यौहार वाले पूरे दिन अच्छी बारिश हुई। हालांकि वो सिलसिला बरक़रार नहीं रहा, लेकिन दिल्लीवासियों को एक बार फिर बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 11-15 अगस्त के दौरान रुक-रूककर बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज़ हवाएं और आंधी भी चल सकती हैं।

अगले 7 दिन इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार देश के कई राज्यों में अगले 7 दिन जमकर बादल बरसेंगे। मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 11-16 अगस्त के दौरान कई जगहों पर गरज के साथ भारी बारिश होने के अनुमान है। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड में अगले 7 दिन रुक-रूककर कहीं मूसलधार तो कहीं हल्की बारिश होगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में 11-16 तो कुछ जिलों में 17 अगस्त को अच्छी बारिश होगी। इस दौरान आंधी और बिजली की भी संभावना है। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और कोंकण में 12-17 अगस्त के दौरान कुछ जिलों में रिमझिम, तो कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, यनम, रायलसीमा, कर्नाटक, तेलंगाना और लक्षद्वीप में अगले 7 दिन कई हिस्सों में जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान आंधी के साथ कुछ जगह बिजली गिरने की भी संभावना है।

Updated on:

11 Aug 2025 11:00 am

Published on:

11 Aug 2025 09:45 am

Hindi News / National News / Heavy Rain Alert: मानसून की करवट से 11-17 अगस्त तक जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

