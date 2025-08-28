मानसून अगले 72 घंटों में लेगा करवट और होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में मानसून के करवट लेने का अलर्ट जारी किया है। इसके असर से कई राज्यों में जमकर बादल बरसने का अलर्ट है।



◙ उत्तरपश्चिम भारत की बात करें, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में अगले 72 घंटों में जमकर बादल बरसेंगे।



◙ उत्तरीपूर्व भारत में मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड में कई जगह अगले 72 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है।



◙ पश्चिमी भारत की बात करें, तो महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात-सौराष्ट्र और कोंकण में कई जगह अगले 72 घंटे में भारी तो कुछ जगह हल्की-मध्यम बारिश हो सकती है।



◙ अगले 72 घंटों के दौरान दक्षिणी भारत में भी मानसून करवट लेगा और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, यनम, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और लक्षद्वीप में भी कई जगह झमाझम बारिश का अलर्ट है।



◙ पूर्वी और मध्य भारत के मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कई इलाकों में अगले 72 घंटों में तेज़ बारिश तो कई जगह रिमझिम बारिश होने का अलर्ट है।