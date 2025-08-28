Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

मानसून अगले 72 घंटों में लेगा करवट और होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

IMD Alert For Heavy Rain: देशभर में मानसून में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस वजह से रुक-रूककर बारिश का सिलसिला बना हुआ है। लेकिन अब मानसून करवट लेने वाला है। ऐसे में मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

भारत

Tanay Mishra

Aug 28, 2025

Heavy rain alert issued by IMD
Heavy rain alert issued by IMD

मानसून (Monsoon) के इस सीज़न में देशभर में अच्छी बारिश देखने को मिली है। मानसून की रफ्तार में उतार-चढ़ाव देखने को भी मिला है। कभी मानसून की रफ्तार तेज़ हो जाती है और भारी बारिश होती है, तो कभी मानसून की रफ्तार धीमी हो जाती है जिससे हल्की बारिश होती है। हालांकि मानसून के ट्रैक पर रहने से देशभर में रुक- रुककर बारिश होने का सिलसिला बना हुआ है। इससे तापमान में कभी गिरावट देखने को मिलती है, तो कभी पारा चढ़ जाता है, जिससे लोगों को गर्मी सताती है। हालांकि मानसून के इस सीज़न में हुई बारिश से देशभर के कई तालाब, नदियाँ और बांध भर गए हैं। कई जगह तो भारी बारिश से बाढ़, बादल फटना जैसी घटनाएं भी देखने को मिली हैं। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 72 घंटों में मानसून के करवट लेने और देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट

राजस्थान में इस बार मानसून ने जमकर असर दिखाया है और राज्य के कई जिलों में अच्छी बारिश देखने को मिली है। हालांकि राजस्थान में मानसून की रफ्तार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। इससे राज्य में रुक-रूककर बारिश का सिलसिला बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के कई जिलों में अगले 72 घंटों में मानसून करवट लेगा और जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान कई जगह आंधी, बिजली गरजने का भी अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जिलों में इस दौरान रिमझिम बारिश का भी अनुमान है।

दिल्ली में अगले 72 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम?

देश की राजधानी दिल्ली में इस बार उम्मीद के अनुरूप कम बारिश हुई है। हालांकि पिछले कुछ दिन में दिल्ली में कई जगह मानसून ने रफ्तार पकड़ी है और अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार दिल्ली में अगले 72 घंटों के दौरान रिमझिम बारिश का अनुमान है। इस दौरान कई जगह तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं।

इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में मानसून के करवट लेने का अलर्ट जारी किया है। इसके असर से कई राज्यों में जमकर बादल बरसने का अलर्ट है।

◙ उत्तरपश्चिम भारत की बात करें, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में अगले 72 घंटों में जमकर बादल बरसेंगे।

◙ उत्तरीपूर्व भारत में मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड में कई जगह अगले 72 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है।

◙ पश्चिमी भारत की बात करें, तो महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात-सौराष्ट्र और कोंकण में कई जगह अगले 72 घंटे में भारी तो कुछ जगह हल्की-मध्यम बारिश हो सकती है।

◙ अगले 72 घंटों के दौरान दक्षिणी भारत में भी मानसून करवट लेगा और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, यनम, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और लक्षद्वीप में भी कई जगह झमाझम बारिश का अलर्ट है।

◙ पूर्वी और मध्य भारत के मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कई इलाकों में अगले 72 घंटों में तेज़ बारिश तो कई जगह रिमझिम बारिश होने का अलर्ट है।

Updated on:

28 Aug 2025 04:50 pm

Published on:

28 Aug 2025 04:09 pm

Hindi News / National News / मानसून अगले 72 घंटों में लेगा करवट और होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

