Monsoon Weather, IMD Alert: इस साल मानसून थमने का नाम नहीं ले रहा है। अक्टूबर शुरू हो चुका है, लेकिन देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश जारी है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, ओडिशा के आंतरिक इलाकों में एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बना है, जो झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ के आसपास है। इसके कारण 6 अक्टूबर को बिहार समेत देश के कई राज्यों में भारी भारी बारिश हो सकती है।