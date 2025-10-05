बारिश के साथ -साथ ठंड मचाएगी गदर, दिल्ली समेत इन राज्यों में मौसम का बड़ा उलटफेर, IMD ने जारी किया अलर्ट

यूपी में हो रही लगातार बारिश से कई शहरों में तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, भदोही समेत आस पास के कई जिलों में जोरदार बारिश हुई है, जिसकी वजह से सड़क तालाब बन गई और दुकानों में भी पानी भर गया। आईएमडी की ओर से मिले लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, आने वाले दिनों में 32 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान कुछ जगहों पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग ने गोरखपुर, संतकबीरनगर, देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर सहित आस पास के जिलों में भयंकर से भयंकर बारिश की संभावना जताई है। इसको लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी हुआ है।