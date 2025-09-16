Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

दूध से लेकर Ice Cream तक Mother Dairy ने इन प्रोडक्ट्स की कीमतों में की कमी, देखें नई लिस्ट

Mother Dairy Milk New Price: जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक के बाद मदर डेयरी ने दूध, घी, पनीर, मक्खन, चीज और आइसक्रीम जैसे प्रमुख डेयरी उत्पादों की कीमतों में कटौती की घोषणा की है।

भारत

Devika Chatraj

Sep 16, 2025

Mother Dairy Products
Mother Dairy के प्रोडेक्ट्स की कीमतों में कमी (Mother Dairy)

Mother Dairy Products New Rates: मदर डेयरी ने दूध, घी, पनीर, मक्खन, चीज और आइसक्रीम जैसे प्रमुख डेयरी उत्पादों की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। यह कटौती हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लिए गए फैसले के बाद की गई है, जिसमें डेयरी उत्पादों पर जीएसटी दरों को कम किया गया है। कंपनी ने कहा है कि वह जीएसटी कटौती का 100 प्रतिशत लाभ ग्राहकों को दे रही है, और नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होगी।

GST काउंसिल की बैठक में लिया गया फैसला

56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में 3 सितंबर को लिए गए फैसले के तहत दुग्ध उत्पादों पर जीएसटी दरों को कम किया गया है। यूएचटी (टेट्रा पैक) दूध पर जीएसटी 5% से घटाकर 0% कर दिया गया है, जबकि घी, मक्खन, चीज, पनीर, आइसक्रीम और दूध-आधारित पेय पदार्थों पर 12-18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। पाउच पैक दूध पर पहले से ही जीएसटी शून्य था, इसलिए उसकी कीमत अपरिवर्तित रहेगी।

नए उत्पादों की कीमतें

प्रोडक्ट्समात्रापुरानी कीमत (₹)नई कीमत (₹)कमी (₹)
टोनड टेट्रा पैक दूध1 लीटर77752
टोनड टेट्रा पैक दूध450 मिली33321
फुल क्रीम यूएचटी दूध1 लीटर6965-663-4
टोनड पाउच दूध1 लीटर5757 (Unchanged)-
घी (कार्टन पैक)1 लीटर67564530
घी (पाउच)1 लीटर67564530
पनीर200 ग्राम1121066
मक्खन500 ग्राम30528520
मक्खन100 ग्राम62584
चीज स्लाइस200 ग्राम17016010
चॉकलेट मिल्कशेक180 मिली25232
बटरस्कॉच कोन आइसक्रीम1 पीस35305
चॉको वनीला कोन आइसक्रीम1 पीस35305
केसर पिस्ता कुल्फी1 पीस4030-355-10

क्षेत्र के अनुसार होगा दाम

ये कीमतें दिल्ली-एनसीआर और अन्य बाजारों के लिए हैं, जो क्षेत्र के अनुसार थोड़ी भिन्न हो सकती हैं। आइसक्रीम और अन्य प्रोसेस्ड उत्पादों जैसे सफल ब्रांड के फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज (₹5-15 की कमी) पर भी छूट मिलेगी।

दूसरी कंपनियां भी घटा सकती है दाम

अन्य दुग्ध कंपनियां जैसे अमूल भी इसी तरह के कदम उठाने की योजना बना रही हैं, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव दूध की खपत को बढ़ावा देगा और किसानों की आय में सुधार लाएगा। ग्राहक अब सुपरमार्केट या मदर डेयरी बूथों पर नई दरों का लाभ उठा सकेंगे।

Published on:

16 Sept 2025 03:36 pm

दूध से लेकर Ice Cream तक Mother Dairy ने इन प्रोडक्ट्स की कीमतों में की कमी, देखें नई लिस्ट

