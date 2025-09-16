दूध से लेकर Ice Cream तक Mother Dairy ने इन प्रोडक्ट्स की कीमतों में की कमी, देखें नई लिस्ट

Mother Dairy Products New Rates: मदर डेयरी ने दूध, घी, पनीर, मक्खन, चीज और आइसक्रीम जैसे प्रमुख डेयरी उत्पादों की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। यह कटौती हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लिए गए फैसले के बाद की गई है, जिसमें डेयरी उत्पादों पर जीएसटी दरों को कम किया गया है। कंपनी ने कहा है कि वह जीएसटी कटौती का 100 प्रतिशत लाभ ग्राहकों को दे रही है, और नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होगी।