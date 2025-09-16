दूध से लेकर Ice Cream तक Mother Dairy ने इन प्रोडक्ट्स की कीमतों में की कमी, देखें नई लिस्ट

Mother Dairy Products New Rates: मदर डेयरी ने दूध, घी, पनीर, मक्खन, चीज और आइसक्रीम जैसे प्रमुख डेयरी उत्पादों की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। यह कटौती हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लिए गए फैसले के बाद की गई है, जिसमें डेयरी उत्पादों पर जीएसटी दरों को कम किया गया है। कंपनी ने कहा है कि वह जीएसटी कटौती का 100 प्रतिशत लाभ ग्राहकों को दे रही है, और नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होगी।
56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में 3 सितंबर को लिए गए फैसले के तहत दुग्ध उत्पादों पर जीएसटी दरों को कम किया गया है। यूएचटी (टेट्रा पैक) दूध पर जीएसटी 5% से घटाकर 0% कर दिया गया है, जबकि घी, मक्खन, चीज, पनीर, आइसक्रीम और दूध-आधारित पेय पदार्थों पर 12-18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। पाउच पैक दूध पर पहले से ही जीएसटी शून्य था, इसलिए उसकी कीमत अपरिवर्तित रहेगी।
|प्रोडक्ट्स
|मात्रा
|पुरानी कीमत (₹)
|नई कीमत (₹)
|कमी (₹)
|टोनड टेट्रा पैक दूध
|1 लीटर
|77
|75
|2
|टोनड टेट्रा पैक दूध
|450 मिली
|33
|32
|1
|फुल क्रीम यूएचटी दूध
|1 लीटर
|69
|65-66
|3-4
|टोनड पाउच दूध
|1 लीटर
|57
|57 (Unchanged)
|-
|घी (कार्टन पैक)
|1 लीटर
|675
|645
|30
|घी (पाउच)
|1 लीटर
|675
|645
|30
|पनीर
|200 ग्राम
|112
|106
|6
|मक्खन
|500 ग्राम
|305
|285
|20
|मक्खन
|100 ग्राम
|62
|58
|4
|चीज स्लाइस
|200 ग्राम
|170
|160
|10
|चॉकलेट मिल्कशेक
|180 मिली
|25
|23
|2
|बटरस्कॉच कोन आइसक्रीम
|1 पीस
|35
|30
|5
|चॉको वनीला कोन आइसक्रीम
|1 पीस
|35
|30
|5
|केसर पिस्ता कुल्फी
|1 पीस
|40
|30-35
|5-10
ये कीमतें दिल्ली-एनसीआर और अन्य बाजारों के लिए हैं, जो क्षेत्र के अनुसार थोड़ी भिन्न हो सकती हैं। आइसक्रीम और अन्य प्रोसेस्ड उत्पादों जैसे सफल ब्रांड के फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज (₹5-15 की कमी) पर भी छूट मिलेगी।
अन्य दुग्ध कंपनियां जैसे अमूल भी इसी तरह के कदम उठाने की योजना बना रही हैं, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव दूध की खपत को बढ़ावा देगा और किसानों की आय में सुधार लाएगा। ग्राहक अब सुपरमार्केट या मदर डेयरी बूथों पर नई दरों का लाभ उठा सकेंगे।