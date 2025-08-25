Mother Teresa Anniversary: गरीबों की मां बनी मदर टेरेसा, जानिए आज भी कैसे जारी है पूरी दुनिया में सेवा?

मदर टेरेसा का जन्म एक अल्बानियाई परिवार में हुआ था। छोटी उम्र से ही उनकी रुचि धार्मिक कार्यों और सेवा में थी। 18 साल की उम्र में उन्होंने लोरेटो सिस्टर्स के मिशन में शामिल होने का फैसला किया और 1929 में भारत आ गईं। कोलकाता (तब कलकत्ता) में शिक्षिका के रूप में काम करते हुए, उन्होंने शहर की झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की दयनीय स्थिति को करीब से देखा। 1946 में एक आध्यात्मिक अनुभव ने उन्हें गरीबों की सेवा के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से समर्पित कर दिया।