अब सांसदों के पीए नहीं कर सकेंगे लोकसभा पोर्टल में लॉगइन, महुआ केस के बाद आया नया नियम

Published: Nov 23, 2023 08:31:30 pm Submitted by: Prashant Tiwari

MP will not be share loksabha login id to his pa: मीडिया में आई खबरों के मुताबिक लोकसभा पोर्टल या उसके ऐप पर पासवर्ड और OTPs शेयरिंग नहीं हो पाएगी।